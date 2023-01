Tratamento da obesidade

SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel recebe primeira paciente de 2023

09/01/2023 | 19:30

O SPA Cirúrgico do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) recebeu, na tarde desta segunda-feira (09), a primeira paciente de 2023. A iniciativa beneficia pacientes inscritos no Serviço Municipal de Cirurgia Bariátrica do HMSI que possuem dificuldade extrema na perda de peso, um dos pré-requisitos necessários para realização da cirurgia bariátrica.

A profissional autônoma Fabiana Lima da Silva, de 36 anos, é a quarta paciente do SPA. Ela ficará internada até a realização da cirurgia, que será feita após a perda de 10% do peso, necessário para a intervenção, garantindo um nível maior de segurança. Fabiana já iniciou o tratamento elogiando o serviço. “É uma benção pra gente que não tem condições e possui dificuldade de emagrecer. Já estou sendo muito bem cuidada. Não é fácil, mas é o melhor pra nós, é uma mudança de vida”, disse.

Confiante, ela já traça planos para depois da cirurgia. “Vou ser uma nova mulher, ter mais saúde e disposição para conseguir meus objetivos”, disse a paciente, que é casada e mãe de dois filhos.

O SPA possibilita, através da internação hospitalar em leito exclusivo e adaptado, as condições que os pacientes necessitam para a perda de peso, como acompanhamento diário e contínuo com dietas mais restritivas associadas a atividades físicas, fisioterapias respiratórias e acompanhamento psicológico.

Fabiana, assim como outros pacientes que já passaram pela unidade, terá acompanhamento exclusivo de diversos especialistas, como nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, além de ser também acompanhada pelo cirurgião bariátrico que chefia o serviço de cirurgia no Hospital Santa Isabel, Geraldo Camilo Neto.

O cirurgião informou que a primeira cirurgia bariátrica do ano será realizada nesta quarta-feira (11). O Serviço de Cirurgia Bariátrica do HMSI fechou 2022 com 53 cirurgias realizadas. O procedimento integra a linha de cuidados de pacientes com sobrepeso e obesidade, ofertada aos usuários da rede municipal de saúde.