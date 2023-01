CBF se manifesta e repudia uso da camisa da Seleção Brasileira em atos terroristas

Compartilhe















Após mais uma série de atos antidemocráticos, e de terroristas terem invadido as sedes dos três poderes, em Brasília, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu se manifestar contra os ataques, principalmente por conta do uso de camisas da Seleção Brasileira por parte dos criminosos.

Através de suas redes sociais a instituição se disse apartidária, e que a camisa da Seleção é símbolo de alegria de todo o povo do país.

“A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar, amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática e estimula que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. A entidade repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo”, disse a nota.

No último domingo criminosos e golpistas ligados a extrema direita invadiram e depredaram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede da presidência da república, na capital federal.

São ataques sem precedentes, jamais vistos na história do Brasil. Diversos ambientes foram vandalizados. Os terroristas depredaram o patrimônio, incluindo obras de arte e móveis históricos, além de invadirem gabinetes de autoridades, rasgarem documentos e roubarem armas.

