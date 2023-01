Registro de atriz de Juliette foi negado duas vezes por sindicato

Compartilhe















Duas solicitações de registro de atriz, feitas em nome de Juliette Freire, foram negadas pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ). A informação foi confirmada pela assessoria do sindicato ao g1, nesta quinta-feira (5).

A assessoria de Juliette foi procurada, por mensagens em aplicativo, mas não obteve resposta até a última atualização desta notícia.

De acordo com o Sated-RJ, os dois registros foram negados por falta de material de trabalho e também porque foi apresentado um comprovante de residência da Paraíba. A assessoria explicou que o solicitante precisa comprovar que mora na área do sindicato.

Juliette é homenageada na Defensoria Pública da União: “contem comigo hoje como uma voz”

Leandro Lima fala sobre convite para nova novela da Globo e trabalhos de 2022

O Sated-RJ afirmou que a primeira solicitação de registro foi feita pelos advogados de Juliette logo que ela saiu do Big Brother Brasil 21. Posteriormente, em setembro de 2022, a paraibana solicitou novamente, mas teve o registro negado pelos mesmos motivos. Os trabalhos como cantora e influenciadora não podem ser utilizados para a emissão do registro de atriz.

Veja também Leandro Lima fala sobre convite para nova novela da Globo e trabalhos de 2022

Segundo o Sated-RJ, é preciso que ela comprove que trabalhou como atriz por pelo menos três anos consecutivos, para registro provisório, e cinco anos consecutivos, para o registro definitivo, ou ter feito um curso na área reconhecido pelo Mec. No entanto, caso alguma empresa ou emissora deseje contratá-la para um trabalho como atriz, é possível solicitar ao sindicato uma autorização para o produto.

O assunto veio à tona nas redes sociais, após Juliette ter afirmado, em um podcast, que rejeitou um convite para participar de um filme e que precisaria estudar muito para ser atriz. Nesta terça-feira (3), um colunista do Portal Ig apurou que a paraibana já havia tentado tirar o registro profissional.

juliette freire

Registro de atriz de Juliette

Sated-RJ

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Qual é a Boa?

10 sucessos que são composições de Rita de Cássia e você não sabia

Cantora e compositora cearense morreu nesta terça-feira (3), em decorrência de uma fibrose pulmonar.

Qual é a Boa?

Quem foi Rita de Cássia, uma das maiores compositoras do forró

Saiba que foi Rita de Cássia, autora de sucessos como “Meu Vaqueiro, Meu Peão” e “Saga de um Vaqueiro” que morreu de fibrose pulmonar.

Qual é a Boa?

Leandro Lima fala sobre convite para nova novela da Globo e trabalhos de 2022

Ao Jornal da Paraíba, o ator falou sobre os trabalhos de 2022 e a expectativa para este novo ano de 2023.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter