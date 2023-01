Valorização do Centro Histórico

Prefeito assina ordem de serviço para obras que vão transformar ‘Conventinho’ em Escola de Artes Municipal

02/01/2023 | 19:00 | 140

O prefeito Cícero Lucena assinou, na tarde desta segunda-feira (02), a ordem de serviço para obras de revitalização do Convento São Frei Pedro Gonçalves, conhecido como ‘Conventinho’, no bairro do Varadouro. Com esse investimento, a Prefeitura de João Pessoa vai transformar o espaço na Escola de Artes Municipal, contemplando as várias expressões artísticas. A iniciativa busca valorizar o Centro Histórico da terceira capital mais antiga do Brasil.

“Nós encontramos essa obra paralisada. Então, tivemos que fazer todo o levantamento do que faltava para começar. Esse espaço terá dança, teatro, oficinas e a biblioteca municipal e vamos aproveitar também para fazer um museu que conte a história de João Pessoa”, afirmou Cícero Lucena, que estava acompanhado da primeira-dama, Lauremília Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra esteve no evento e destacou que esta obra é um dos passos para desenvolver a região central da cidade. “Esse é um sonho que temos de revitalizar por completo o Centro Histórico da Capital. E nós vamos fazer isso. Esse é um monumento histórico que merece ser reformado pela nossa gestão e é motivo de muito orgulho. Vamos entregar um verdadeiro presente para essa cidade”, ressaltou.

Erguido no início do século XX, a função do ‘Conventinho’ foi servir de residência para os padres franciscanos e também abrigar o Colégio Seráfico da Nóbrega. Em 1999, o espaço passou a ser administrado pela Arquidiocese da Paraíba.

“Para nós é uma grande alegria em ver a retomada dessa obra que estava paralisada. Com as graças de Deus e a boa vontade de Cícero Lucena, as obras do Conventinho estão sendo retomadas. Esse olhar novo para o Centro Histórico da nossa cidade vai trazer muita esperança para todos os pessoenses”, observou o arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson.

Integrado – O projeto desenvolvido pelas Secretarias de Planejamento (Seplan) e de Infraestrutura (Seinfra) já foi aprovado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Este propõe uma Escola de Artes Municipal, contemplando as várias expressões artísticas, como teatro, plásticas, dança e música. Serão salas equipadas e preparadas para o desenvolvimento de aulas que capacitem os alunos artisticamente e sejam um complemento à sala de aula para os estudantes da rede de ensino municipal.

Há ainda espaço para apresentações, exposições e de convivência com praças e pátios internos, anfiteatro externo, auditório e galerias de arte, fomentando o ambiente propício as interações artísticas e seu desenvolvimento.

Também será contemplada no projeto a Biblioteca Municipal, que ganha espaço amplo e adequado ao acervo e para seus frequentadores, contando com uma grande estrutura que inclui salas de leitura de grupo, individual, infantil e até sala para restauro e conservação do acervo.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, o prazo de execução é de 12 meses e o investimento é de R$ 5,1 milhões. “A partir desta terça-feira, já teremos trabalhadores aqui no local para iniciar a reforma desse espaço tão importante para a cidade de João Pessoa. No início de 2024, estaremos entregando esse prédio totalmente revitalizado”, destacou.