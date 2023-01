Campina Grande emite circular e volta a liberar visitas hospitalares no município

Compartilhe















A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande emitiu uma circular nesta segunda-feira (2) flexibilizando as visitas hospitalares nas unidades de saúde do município. Elas estavam suspensas desde novembro passado.

A flexibilização ocorreu considerando o atual cenário epidemiológico de Campina Grande, no que diz respeito à transmissibilidade ativa e circulação dos vírus de Covid-19 e mpox. De acordo com a Prefeitura, o município se encontra em situação de controle epidemiológico e transmissibilidade baixa.

No entanto, medidas como o uso de máscaras, higienização e triagem de sintomas respiratórios ou com outras suspeitas continuam como rotina sanitária.

As visitas hospitalares estavam suspensas desde 22 de novembro do ano passado, devido ao aumento no número de casos positivos de Covid-19. O objetivo era diminuir os riscos para os pacientes e evitar a transmissibilidade da doença nos hospitais municipais Pedro I e Doutor Edgley, Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) e nas unidades de pronto atendimento do Alto Branco e da Dinamérica.

A nova medida vale por tempo indeterminado, até nova avaliação do cenário. Salientamos também que a Diretoria de Vigilância em Saúde e os respectivos núcleos de epidemiologia hospitalar estão atentos aos números apresentados para alteração das medidas, caso seja necessário.

