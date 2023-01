Com posse de Lula, bolsonaristas desmontam barracas em Campina Grande

Compartilhe















O início da avenida 15 de novembro, no bairro da Palmeira, em Campina Grande, não possui mais barracas verdes e amarelas em frente ao quartel do Exército.

Com a posse do presidente Lula (PT), em Brasília neste domingo, bolsonaristas decidiram acabar com a mobilização.

Veja também Lucas protocola renúncia na Câmara para assumir como vice-governador

O protesto acontecia desde o fim do segundo turno das eleições, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado nas urnas pelo petista.

O ex-presidente, aliás, não demonstra mais muita preocupação com as manifestações. Viajou, dias atrás, para fora do país.

barracas

bolsonaristas

campina grande

Estado

lula

paraíba

posse

presidente

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Pleno Poder

Em uma fotografia, o vice que chega e a vice que sai

Lucas e Lígia Feliciano participaram de uma cerimônia religiosa neste sábado

Pleno Poder

Após um ano da aprovação, Câmara promulga lei que proíbe fogos de artifício com barulho em Campina

Pleno Poder

Operação Cifrão na Fiep: PF conclui ‘varredura’ em documentos e Gaeco analisa denúncia

Investigação apura irregularidades no Sistema S da Paraíba

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter