Central Coast x Newcastle Jets: ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES – AUSTRALIANO A-LEAGUE – BOLA ROLANDO

O jogo entre Central Coast x Newcastle Jets pelo CAMPEONATO AUSTRLIANO acontece hoje, HOJE (10/12) às 1 hs,. O mandante do jogo, o Central tentará a vitória em seus domínios.

O Central Coast Mariners teve sua terceira vitória consecutiva negada após uma derrota por 3 a 2 para o Macarthur FC, quando as equipes se enfrentaram em 13 de novembro.

Os comandados de Nick Montgomery perderam dois gols graças a gols de Al-Hassan Toure e Jonathan Aspropotamitis, mas Garang Kuol marcou duas vezes nos sete minutos do segundo tempo para restaurar o empate antes de Jed Drew decidir o jogo nos acréscimos.

Como resultado, as garrafas The Sauce caíram para o quinto lugar na tabela da A-League, nove pontos atrás do atual líder Melbourne City.

Em seguida, o desafio de um time adversário que saiu por cima em apenas um dos últimos sete encontros entre as equipes, perdendo cinco deles.

Depois de marcar sete gols e deixar passar o mesmo número nos três primeiros jogos em casa na campanha atual, os donos da casa de domingo tentarão melhorar um pouco mais as coisas na defesa, pois sabem que têm poder de fogo para marcar do outro lado.

O Newcastle Jets sofreu a terceira derrota consecutiva ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Melbourne City no McDonald Jones Stadium em 12 de novembro.

Os homens de Arthur Papas ficaram para trás com o primeiro gol de Richard van der Venne, mas conseguiram empatar com um gol contra de Scott Jamieson, após o qual Jamie Maclaren marcou o gol da vitória aos 12 minutos do segundo período.

Com seis pontos em seus primeiros cinco jogos, o Jets está em 10º lugar na classificação da liga, embora a apenas um ponto do último lugar no playoff.

Ainda sem evitar a derrota ou balançar as redes em território inimigo nesta temporada, os visitantes de domingo agora querem mudar sua sorte fora de casa.

ESCALAÇÕES

Brisbane Roar Freke; Hingert, Neville, Aldred, Courtney-Perkins, Armiento; Knowles, O’Shea, Trewin, Mileusnic; Austin

Adelaide United Gauci; Lopez, Popovic, Warland, Kitto; Blackwood, Alagich, Isaias, Juande, Halloran; Ibusuki

PALPITES

1:00 Central Coast 2 x 1 Newcastle Jets 3:00 Macarthur x Victory

A-League – CAMPEONATO AUSTRALIANO

A A-League é a liga principal de futebol na Austrália, a liga é composta por 12 times, sendo onze da Austrália e um da Nova Zelândia.

A liga é dividida em duas fases, a temporada regular disputada por todos os times, e a fase final (Final Series) disputada pelos 6 melhores times classificados na temporada regular.

Esse campeonato garante vaga na fase de grupos e na fase pré-eliminar da Liga do Campeões da AFC, e diferentemente do Campeonato Brasileiro de Futebol não tem o sistema de promoção e rebaixamento.

