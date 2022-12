COM HAT-TRICK DE GONÇALO RAMOS E CR7 NO BANCO, PORTUGAL ESTÁ NAS QUARTAS DA COPA

Portugal avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2022 depois de derrotar a Suíça por 6 a 1 nas oitavas de final no Lusail Stadium na noite de terça-feira. E se você não sabe, CR7 ainda começou o jogo no banco. Seu substituto, Gonçalo Ramos, ainda marcou o primeiro “hat-trick” do torneio deste ano no Catar, enquanto Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão também marcaram na vitória de Portugal sobre uma seleção suíça sem brilho, cujo único gol da noite veio de Manuel Akanji no meio da partida. segundo tempo.

A equipe de Fernando Santos chegou às quartas de final da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história e pela primeira vez desde 2006, e agora se enfrentará nas oitavas de final com o surpreendente Marrocos, que surpreendeu a Espanha venceu por 3 a 0 nos pênaltis no início do dia.

CR7 no banco

O principal ponto de discussão antes do início do jogo foi a notícia de que Cristiano Ronaldo foi colocado no banco de reservas. Era a primeira vez que o jogador de 37 anos não começa por Portugal um grande torneio desde o confronto da Euro 2008, contra ninguém menos que a Suíça.

Santos, que criticou a reação de Ronaldo depois de sair da derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul na última partida, tomou a ousada decisão de substituir o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro pelo atacante do Benfica Ramos, que conquistou sua primeira internacionalização começar.

De fato, o jogador de 21 anos – que se estreou pela seleção principal há menos de três semanas – retribuiu a fé demonstrada pelo seu treinador ao abrir o marcador de forma enfática aos 18 minutos. Após receber na área no lado esquerdo de João Félix, Ramos rapidamente virou e desferiu um poderoso chute de canhoto de ângulo fechado no canto superior, batendo Yann Sommer no poste próximo.

Portugal então começou a dominar o confronto contra um time suíço geralmente conhecido por seus atributos resilientes, e Sommer foi chamado em duas ocasiões logo após o gol inaugural, defendendo confortavelmente dois remates à entrada da área de Otávio e Ramos.

Suíça ataca pouco

A melhor chance da Suíça no primeiro tempo veio aos 29 minutos de Xherdan Shaqiri, que chegou perto de cobrar uma falta venenosa de cerca de 30 metros de distância, que fez Diogo Costa correr para o poste esquerdo para desviar a bola para escanteio.

Essa provou ser a única oportunidade real da Suíça nos primeiros 45 minutos, e Portugal subiu na outra ponta logo depois para dobrar a vantagem aos 33 minutos, graças a uma cabeçada do veterano zagueiro Pepe.

Aos 39 anos e 283 dias, Pepe se tornou o segundo artilheiro mais velho da história da Copa do Mundo – depois da lenda camaronesa Roger Milla (42 anos e 39 dias) – quando subiu entre Akanji e Fabian Schar para cabecear um Bruno Fernandes canto.

Ramos viu seu segundo da noite defendido por Sommer três minutos antes do intervalo, com o número 1 suíço mergulhando em toda a extensão para desviar a bola do perigo.

No entanto, Ramos precisou de apenas quatro minutos após o intervalo para marcar o segundo e o terceiro de Portugal, quando Diogo Dalot disparou um cruzamento rasteiro da direita para o homem do Benfica, que disparou na frente do zagueiro no próximo poste para chutar. a bola pelas pernas de Sommer.

Portugal estava em alta e marcou o quarto aos 55 minutos, quando um contra-ataque bem trabalhado resultou no lateral-esquerdo Guerreiro chutando Sommer para o alto da rede.

Embora o Santos tenha ficado encantado com o desempenho desenfreado de sua equipe, o técnico de 68 anos desabafou sua frustração quando a Suíça reduziu um escanteio apenas dois minutos depois, com o zagueiro Akanji do Manchester City acertando a trave para marcar de perto. variar.

Hat-Trick de Gonçalo Ramos

No entanto, Santos e companhia estavam sorrindo mais uma vez aos 67 minutos, quando Ramos completou seu hat-trick de maneira elegante, acertando um passe perfeitamente ponderado de Felix antes de acertar Sommer no canto mais distante.

Para alegria de muitos dentro do Estádio Lusail, Ronaldo foi um dos três jogadores de Portugal chamados aos 72 minutos, juntamente com Ricardo Horta e Vitinha, com Ramos, Felix e Otavio abrindo caminho.

Ronaldo teve a bola no fundo da rede aos 84 minutos, acertando um chute de pé esquerdo na cara do gol no canto inferior, mas o gol foi anulado porque o número 7 de Portugal foi pego em posição de impedimento.

O companheiro de reserva, Leao, conseguiu marcar o placar, no entanto, com a estrela do AC Milan cortando da esquerda antes de acertar um belo remate no canto direito nos acréscimos, adicionando o sexto para a final