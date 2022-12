Hugo Motta diz que tem 29 assinaturas para eleger Branco e Galdino presidentes da ALPB

Compartilhe















O deputado federal reeleito e presidente estadual do Republicanos, Hugo Motta, está confiante que o partido vai faturar o comando do Poder Legislativo da Paraíba nos próximos quatro ano. Em entrevista exclusiva à CBN Paraíba, nesta segunda-feira (5), ele disse que o partido tem 29 assinaturas dentre os 36 deputados com mandato na próxima legislatura.

Claro que tem uma eleição a ser realizada no dia 1º de fevereiro, ninguém está com salto alto, nem dando a fatura por vencida. O processo eleitoral é complexo, principalmente se tratando de um colegiado grande, mas estamos bastante confiantes que o Republicanos obterá êxito”, comentou.

Os planos do Republicanos é eleger o veterano Branco Mendes como presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba para o 1º biênio e o atual presidente da Casa, Adriano Galdino, para o segundo. Branco Mendes, inclusive, foi escolhido por unanimidade no fim de semana, com a benção do governador João Azevêdo (PSB), após vencer a quebra de braço com Wilson Filho (Republicanos).

“Temos uma relação de muita lealdade e respeito com o governador João Azevêdo, tanto é que antes de anunciarmos os nomes fomos comunicar ao governador ´para que tudo pudesse acontecer na mais perfeita harmonia”, afirmou Hugo Motta.

O partido, no entanto, não vai às urnas no dia 1º de fevereiro como candidatura única. Tem como rota de colisão outros dois deputados de olho no cargo: Eduardo Carneiro (SD) e Inácio Falcão (PCdoB).

Hugo Motta disse que o partido fez oito deputados, tem a maior bancada e apoio da base governista. Por isso, está confiante na vitória. “Todo deputado tem o direito de disputar, agora como presidente da legenda eu tenho que defender o meu partido”, ponderou.

PEC da Transição

Na entrevista, o presidente do Republicanos também falou sobre sua atuação independente na Câmara Federal a partir do próximo ano, no governo Lula. O partido de Hugo Motta coligou com o PL do presidente Jair Bolsonaro na disputa presidente.

A decisão de liberdade, antecipou, deve se refletir na votação da PEC da Transição que deve ser votada esta semana no Senado e, em seguida, vai para a Câmara dos Deputados. Hugo disse que o consenso no Republicanos é a continuidade do Bolsa Família de R$ 600 e revisão do salário-mínimo pela inflação.

“Os demais temas dependendo da pertinência aprovamos ou não (…) Queremos cuidar de quem mais precisa, mas com responsabilidade fiscal, mas tendo a capacidade de limitar esses gastos para que não se tornem nocivos”, afirmou.

Confira a entrevista na CBN Paraíba na íntegra:

https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ENTREVISTA-HUGO-MOTA.mp3

eleição na alpb

Hugo Motta

republicanos

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

