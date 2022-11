Praça Rio Branco

Trombonista Sandoval Moreno promete chorinho, samba e baião no Sabadinho Bom

24/11/2022 | 19:00 | 79

A edição deste final de semana do projeto Sabadinho Bom, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta o trombonista Sandoval Moreno. O instrumentista promete levar chorinho, samba e baião para o público. O Sabadinho Bom começa ao meio-dia e acontece na Praça Rio Branco, Centro da cidade.

“Nós apresentamos esse Sabadinho Bom com uma alegria muito grande por poder compartilhar com os moradores de João Pessoa e com os nossos turistas a música do Sandoval. Ele é um artista que carrega uma história encantadora na nossa música”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ainda completa destacando a arte do músico convidado. “Sandoval é um músico único nesse aspecto, consegue unir muitas gerações em torno dele. É muito importante a presença desse artista no Sabadinho Bom”, acrescenta.

Veterano, o músico conta que já fez pelo menos três apresentações no evento e diz que, nesse encontro, o público pode esperar uma excelente apresentação. “Não só minha, mas dos meus amigos-irmãos que estarão no palco trazendo o melhor do chorinho e músicas regionais”, comenta.

Além de chorinho, que é a proposta do Sabadinho Bom, o público vai curtir baião, samba, entre outros ritmos, com composições que vão de Pixinguinha a Waldir Azevedo. E o jeito nordestino estará presente. “Até porque o chorinho também é considerado pegada nordestina pela quantidade de compositores que a região tem nesse estilo”, acrescenta.

Para acompanhar Sandoval Moreno, foram escalados músicos experientes. Os nomes são Glauco Andreza, José de Arimatéia (Teinha), ambos no sax alto; Adriano Ismael, no baixo; Chico Lopes, no sax-tenor; Emanoel Barros, no trompete; Jean Fidélis, no teclado, e Otacílio, no pandeiro.

O músico ressalta que o Sabadinho Bom é um evento consolidado na programação cultural de João Pessoa e que é uma ótima iniciativa para divulgar os instrumentistas da Paraíba, além de dar visibilidade ao Centro Histórico.

“A nossa expectativa é lotar a praça Rio Branco como das outras vezes, com muito carinho tanto nosso como do público. Por isso, minhas queridas e queridos apreciadores de chorinhos, contamos com vocês para esta linda apresentação que preparamos. Até sábado”, convida Sandoval Moreno.