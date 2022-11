Daniella e Gervásio cobram do governo Bolsonaro retomada da Operação Carro Pipa

Compartilhe















A senadora Daniella Ribeiro (PSD) usou a tribuna do Senado Federal, na noite de quarta-feira (23), para fazer um apelo ao Governo Federal para que a operação carro-pipa seja retomada no Nordeste. O serviço que atende cerca de 1,6 milhão de pessoas em oito estados nordestinos foi suspenso pelo Governo Federal no início da semana.

Daniella destacou inicialmente que o problema da escassez hídrica no Nordeste é histórica e que persiste nos tempos atuais. Citou o racionamento em municípios paraibanos há cerca de dois anos; falou da situação de calamidade pública em diversas cidades no ano passado; comentou sobre a angústia e sofrimento do povo paraibano e nordestino diante da falta de água.

Tenho recebido nos últimos dias vários prefeitos pedindo apoio para que essa situação seja revertida. Alguns se dizem aflitos porque só conseguem manter o abastecimento pelos próximos 15 dias, com risco de racionamento”, disse a senadora.

A senadora disse que, com a suspensão do serviço, na Paraíba, 159 municípios deixaram de ser atendidos por 674 carros-pipa. A água que chega a essas pessoas é esperança e o mínimo de dignidade, ressaltou Daniella.

Daniella citou ainda a situação das escolas mais afastadas da zona urbana que também ficam ameaçadas com esse corte. “Venho aqui fazer o apelo ao Governo Federal que não abandone o povo nordestino. Vou lutar por isso, água é direito de todos”, frisou.

Gervásio Maia

O deputado federal Gervásio Maia (PSB) também cobrou respostas do governo Bolsonaro quanto às providências tomadas para a continuidade da Operação Carro-Pipa no Nordeste.

Segundo a assessoria, o questionamento aconteceu nesta quarta-feira (23), durante reunião do Grupo de Transição com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, no Senado.

Em mais um ato perverso, o governo Bolsonaro decidiu cortar a verba e a água potável de 1,6 milhão de brasileiros no Nordeste. O ministério do Desenvolvimento Regional precisa resolver esse problema urgentemente”, afirmou Gervásio Maia.

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil justificou que a operação foi suspensa por problemas orçamentários. Alexandre Alves informou ainda que o ministério solicitou suplementação ao Ministério da Economia para que o programa seja retomado.

A Operação Carro-Pipa, é responsável por ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem e seca. Implementada há mais de 20 anos, a operação atende 468 municípios.

Com informações das Assessorias

