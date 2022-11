BRASIL X SERVIA: TIMES INVICTOS A 5 PARTIDAS, VEJA AS ESCALAÇÕES E ONDE ASSISTIR AO VIVO – BOLA ROLANDO

Considerado por muitos como o favorito para ir até a Copa do Mundo de 2022, o pentacampeão mundial Brasil inicia sua campanha no Grupo G contra a Sérvia no Estádio Lusail na quinta-feira.

As duas nações vão se reencontrar depois de se enfrentarem na fase de grupos há quatro anos, quando a Seleção levou a melhor com uma vitória por 2 a 0.

A partida Brasil x Sérvia, acontece hoje, HOJE (23/11) às 16 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pela RODADA 1 da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

16:00 Brasil x Sérvia Rodada 1 – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES

Brasil é ~favorito não só para este jogo, mas para a Copa do Mundo. Entretanto, já viu-se zebras sérias nesta Copa e por isto a seleção não pode esmorecer. O time é bom, mas encara um Europeu que vem dando trabalho nas disputas europeias. Outro problema é que o Brasil foi pouco testado nas competições contra times Europeus. Perdeu a Copa América para a Argentina que foi detonada pela ‘fraca’ Arábia Saudita. De todo modo, jogando o que sabe, o Brasil vence, sem levar gols

16:00 Brasil 2 x 0 Sérvia Rodada 1

Brasil Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr; Richarlison

Servia V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, Jovic

O Brasil chegou ao Catar como a única nação na história da Copa do Mundo a se classificar para todos os torneios desde a primeira edição em 1930, após uma campanha recorde nas eliminatórias da CONMEBOL, somando mais pontos (45) do que nunca, depois de vencer 14 e empatar três de suas 17 partidas.

A Seleção raramente luta nas eliminatórias e também teve poucos problemas na fase de grupos ao longo dos anos, já que está invicta nas últimas 15 partidas da fase de grupos da Copa do Mundo desde a derrota por 2 a 1 para a Noruega em 1998.

No entanto, 20 anos se passaram desde que o Brasil conquistou sua quinta Copa do Mundo em Seul e a pressão está sobre o talentoso elenco de Tite – número um do mundo pela FIFA – para fazer jus ao hype pré-torneio e melhorar seu trimestre -eliminatória contra a Bélgica há quatro anos.

A Sérvia será a primeira nação a colocar as credenciais do Brasil à prova, mas a Seleção está exalando confiança antes do jogo de quinta-feira, já que ostenta uma série de 15 jogos sem perder em todas as competições, vencendo cada um dos últimos sete no processo por uma pontuação agregada de 26-2.

O Brasil venceu as duas partidas anteriores contra a Sérvia sem sofrer golos, e uma derrota por 1 x 0 para a rival sul-americana Argentina na final da Copa América de 2021 foi a última vez que os homens de Tite sofreram derrota em qualquer competição.

Depois de cair na fase de grupos nas últimas três finais da Copa do Mundo desde que conquistou a independência em 1990, há uma sensação de otimismo de que a Sérvia possa finalmente chegar às oitavas de final pela primeira vez no Catar.

As águias, classificadas em 25º lugar no ranking mundial pela FIFA, impressionaram nas eliminatórias da UEFA e lideraram seu grupo depois de vencer seis e empatar duas de suas oito partidas, incluindo uma vitória por 2 a 1 sobre Portugal no último jogo.

A equipa de Dragan Stojkovic garantiu então a promoção à Liga A da UEFA Nations League no início deste ano, graças a quatro vitórias e um empate em seis jogos. De fato, a derrota por 1 x 0 contra a Noruega em junho é uma das duas únicas derrotas sofridas nas últimas 16 partidas internacionais em todas as competições.

A forma em solo europeu tem sido impressionante, mas transferi-la para o cenário global é a tarefa que Stojkovic e companhia agora enfrentam, e eles não poderiam começar sua campanha na Copa do Mundo contra uma perspectiva mais assustadora do que o pentacampeão mundial Brasil.

A Sérvia perdeu sete de seus nove jogos na Copa do Mundo no total, o maior número de derrotas para qualquer nação europeia e apenas uma a menos que o recorde indesejado de oito da Austrália, e um desempenho resiliente é necessário se eles desejam pelo menos um empate na quinta-feira.

