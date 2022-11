Raízes do Brejo: programação chega a Dona Inês nesta sexta-feira (18); confira

Compartilhe















A Rota Cultural Raízes do Brejo chega ao município de Dona Inês, no Brejo paraibano, com programação cultural e turística, nesta sexta-feira (18). As atividades acontecem até o mês de dezembro e devem movimentar a economia da região.

O Raízes do Brejo passa por Belém, Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês, Guarabira, Pirpirituba e Pilõezinhos.

O evento está em sua 4ª edição e retoma as atividades presenciais após dois anos de suspensão, em virtude da pandemia da Covid-19.

A programação em Dona Inês começa nesta sexta (18) e vai até o domingo (20). Depois, o evento deve ir para a cidade de Guarabira.

Programação Raízes do Brejo em Dona Inês

Sexta-feira, 18 de Novembro

15h – Torneio de Futsal Feminino

19h – Festival Gastronômico e Feira de Artesanato

19h30 – Abertura Oficial

21h – Show com Banda Feras

23h30 – Show com Lindo Silva Forrozeiro

Sábado, 19 de Novembro

8h – Roteiro turístico

15h30 – Corrida de Rua

19h – Festival Gastronômico e Feira de Artesanato

20h – Apresentação Cultural

21h – Show com Paulinho e Banda

23h – Michele Andrade

1h30 – Neco Lobão e Banda

Domingo, 20 de Novembro

7h – Passeio Ecológico

12h – Feijoada Quilombola

16h – Apresentação Cultural (Anfiteatro do Memorial Cruz da Menina)

17h – Pôr de Sol – Banda de Pífano (Comunidade Quilombola Cruz da Menina)

18h – Tardezinha Cultural – Festival Quilombola (Comunidade Quilombola Cruz da Menina)

