Campinense libera Dione para o Confiança após pagamento de multa rescisória

Destaque do Campinense na temporada 2022, quando marcou 12 gols e deu nove assistências, o meia Dione não vai permanecer na Raposa em 2023 mesmo tendo renovado o seu contrato. Isso porque, de acordo com a diretoria raposeira, o Confiança, que já havia sinalizado interesse no atleta, concordou em pagar a multa rescisória do meio-campista, que agora defenderá o Dragão sergipano no ano que vem.

Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do clube, o pagamento da multa rescisória, que girava em torno de R$ 60 mil, foi paga através de um acordo onde o próprio Dione arcou com 50%, enquanto que o Confiança pagou os outros 50% ao Campinense. Com isso, o atleta ficou livre para assinar com os sergipanos, que em 2023 disputarão, além do estadual, a Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e a Série C do Brasileirão.

A possibilidade já havia sido ventilada há algumas semanas. À época, procurado pelo Jornal da Paraíba, o presidente do Campinense, Danylo Maia, confirmou o interesse do Confiança no atleta, afirmando também que a proposta era vista com bons olhos por Dione, sendo assim uma questão de tempo para que a negociação fosse concretizada, o que aconteceu nesta sexta-feira. Foto: Samy Oliveira / Campinense Veja também Pivô Miguel Ruiz retorna ao Basquete Unifacisa para mais uma temporada

O “Baixola”, como foi carinhosamente apelidado pelos raposeiros, foi um dos destaques do time tanto no Campeonato Paraibano, onde se sagrou campeão invicto, e até na Série C, onde a equipe foi rebaixada como lanterna do torneio. Ao todo, foram 36 partidas pelo time raposeiro, onde marcou 12 gols, sendo o vice-artilheiro do clube na temporada, atrás apenas de Olávio, que fez 16, e deu nove assistências, sendo o líder do elenco deste ano nesse quesito.

Coincidência ou não, foi contra o Confiança que Dione fez uma de suas melhores aparições na 3ª divisão nacional. No dia 18 de junho, no Batistão, em Aracaju, o camisa 10 comandou a virada raposeira contra o Dragão após o Campinense estar perdendo por 2 a 0, marcando, inclusive, um belíssimo gol. A partida terminou com o placar de 3 a 2 para os visitantes, tendo o meia como o grande destaque da partida.

campinense

confiança

Dione

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

