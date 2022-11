Auto Esporte-PB começará a anunciar jogadores para 2023 na próxima semana

Compartilhe















Faltando menos de 60 dias para o pontapé inicial do Campeonato Paraibano de 2023, o Auto Esporte-PB é um dos poucos clubes que ainda não anunciou nenhum atleta para a disputa do certame. No entanto, segundo o diretor de futebol do Alvirrubro, Joacil Júnior, a questão não é motivo para preocupação do torcedor automobilista, uma vez que o time já possui acerto verbal com grande parte do elenco do clube, restando apenas alguns detalhes para a concretização dos vínculos.

O Auto Esporte-PB retornou à elite do futebol paraibano em 2022 e terminou o estadual na terceira colocação do Grupo A do estadual, não se classificando à repescagem por apenas dois pontos. Mesmo com as dificuldades, a expectativa em torno da próxima temporada do Macaco Autino são boas, e muito por isso espera-se que o técnico Reginaldo Souza tenha à mão um elenco à altura de fazer o Alvirrubro lutar por mais do que apenas a permanência na 1ª divisão.

Joacil Júnior, diretor Auto Esporte-PB, confirmou que grande parte do elenco alvirrubro para 2023 já está apalavrado com o clube — Foto: Divulgação / Auto Esporte

No entanto, até o momento, apenas o nome do comandante foi confirmado para a próxima temporada. A torcida, por sua vez, vive a expectativa do anúncio do nome dos jogadores que defenderão o clube no próximo ano. No que depender da diretoria do clube, de acordo com Joacil Júnior, diretor de futebol do Auto Esporte-PB, a curiosidade não vai durar muito. Isso porque, segundo o cartola, a equipe automobilista já tem acerto verbal com boa parte do plantel para a próxima temporada, que deverá contar com cerca de 28 atletas, e os anúncios devem começar em breve.

“Já temos acerto com grande parte dos jogadores que defenderão o Auto Esporte-PB na próxima temporada. No entanto, como ainda não assinados contratos ou pré-contratos, não estamos divulgando os nomes. Mas semana que vem já começaremos a anunciar os nomes dos atletas que farão parte do nosso grupo que terá algo em torno de 28 jogadores”, afirmou Joacil.

Com o Campeonato Paraibano previsto para ter início no dia 7 de janeiro, grande parte das equipes do estado correm para contratar os atletas e, com isso, dar início ao período de pré-temporada. O Auto Esporte-PB, de acordo com a tabela básica da competição, estreia na próxima edição do estadual fora de casa, contra o Sousa, em partida com datas, horários e locais ainda a serem confirmados pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB).

Pedro Pereira

Pedro Pereira

