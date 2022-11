Veja esquema de vacinação contra Covid-19 em João Pessoa nesta quarta-feira (16)

Compartilhe















João Pessoa oferta em diversas salas de vacinação, nesta quarta-feira (16), vacinas contra Covid-19 para todos os públicos. Agora, o imunizante pode ser ofertado para crianças com comorbidades de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias).

Nesta quarta-feira (16), além das Unidades de Saúde da Família (USF) e policlínicas municipais, as vacinas também podem ser administradas no Centro de Imunização, localizado na Torre, a partir das 8h. Já no Shopping Mangabeira, que conta com um ponto fixo de apoio funcionando no período das 13h às 22h, são disponibilizadas todas as vacinas de campanha e de rotina.

Podem receber as vacinas contra a Covid-19 crianças a partir de seis meses de idade, com a dose da Pfizer (1ª dose); a partir de três anos de idade (1ª dose); além das segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen.

Já a terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e trabalhadores de saúde (120 dias) e a quarta dose é voltada ao público de 30 e 39 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.

A Secretaria de Saúde informa que o imunizante disponível para crianças de 3 e 4 anos, o Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan, está temporariamente indisponível e aguardando a reposição pelo Ministério da Saúde (MS). Para crianças a partir de 5 anos pode ser administrada a Pfizer-BioNTech.

“Assim que recebermos os novos lotes de imunizantes da Coronavac, faremos comunicado, com divulgação ampla nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa, com objetivo de promover e garantir o cuidado preventivo desse grupo em especial”, explicou o coordenador de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 sejam administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentos necessários

No caso de crianças com seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), os pais ou responsáveis devem apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e laudo médico comprovando comorbidade – este ficará retido e arquivado no ato da vacina.

Os responsáveis pelas crianças de 3 a 11 anos devem levar Cartão SUS ou CPF, além de um comprovante de residência de João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Veja também Sobe para 76 o número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba

Locais para se vacinar contra Covid-19 nesta quarta-feira (16):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos com comorbidade (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

2ª dose: Pfizer (60 dias)

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 8h às 11h

Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.

covid-19

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

Mais de 200 novos casos e três mortes por Covid-19 são registrados na Paraíba nesta terça-feira (15)

Desde o início da pandemia o estado soma 657.099 confirmações e 110.412 óbitos.

Saúde

Sobe para 76 o número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba

Até o momento, foram feitas 523 notificações de casos suspeitos. Desse total, 392 foram descartados.

Saúde

Mais de mil novos casos de Covid-19 são registrados na Paraíba

Dos novos casos, 40 seguiram para internação. Informações são do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgado nesta segunda-feira (14).

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter