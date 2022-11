Serra Branca monta elenco apostando em renovações, mas contrata pontualmente

Compartilhe















O Serra Branca quer aproveitar o embalo da boa campanha que fez na 2ª divisão do Paraibano, afinal foi campeão e em sua primeira participação, e está apostando em renovações com boa parte do elenco que disputou a Segundona, para agora jogar na elite do estadual. Até o momento foram cinco contratos renovados e apenas um novato anunciado para o grupo de 2023.

A diretoria do Serra Branca começou com a renovação do técnico Marcelinho Paraíba, após seu primeiro título como treinador. Com o comandante confirmado, foi a vez da montagem do time. Renovaram: os zagueiro Jairo e Vital, o atacante Rhuann Patrick, o meia Davi Ceará e o volante Alysson Fuba.

A única novidade, até o momento, é o goleiro Maltos. O Serra Branca será apenas o seu terceiro clube como atleta profissional, após ter atuado pelo Londrina na temporada 2021. O arqueiro de 22 anos é cria da base do Corinthians e também atuou no futebol de Portugal, no Famalicão.

Confira o elenco do Serra Branca até o momento

Goleiros: Maltos Laterais-direitos: Zagueiros: Jairo, Vital Laterais-esquerdos: Volantes: Alysson Fuba Meias: Davi Ceará Atacantes: Rhuann Patrick Técnico: Marcelinho Paraíba

