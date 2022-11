Botafogo-PB fecha com meia Renatinho, ex-Sampaio Corrêa

Compartilhe















O Botafogo-PB anunciou o seu segundo meia para a próxima temporada. Renatinho, de 30 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa. O jogador foi anunciado na noite dessa segunda-feira e deve ser um dos pilares da equipe que vai ter o gaúcho Moisés Egert como treinador.

Renatinho tem um currículo extenso e acumula passagens por clubes como Botafogo, Goiás, Avaí, Guarani, Mirassol e CSA. No time botafoguense carioca, ele chegou a jogar o Brasileirão de 2018. Na temporada que acabou de chegar ao fim, o meia atuou em 38 jogos, sendo 19 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de Renatinho, no momento, o Botafogo-PB conta com Vitor Braga para o meio de campo. É provável que novos nomes chegam confirmados pelo Belo nos próximos dias. O clube, inclusive, já confirmou 19 jogadores, entre remanescentes e reforços, para a próxima temporada.

PINTOU MAIS UM MEIA! 🔥

Renatinho, que estava disputando a Série B pelo Sampaio Corrêa, chega para reforçar este setor. Nesta temporada, o jogador atuou em 38 jogos, sendo 19 partidas na segunda divisão nacional. pic.twitter.com/j6i8lG4NIl

— Botafogo da Paraíba (@BotafogoPB) November 15, 2022

Em 2023, o Botafogo-PB vai disputar o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série C.

Veja também Botafogo-PB deve anunciar mais cinco reforços nos próximos dias, para a temporada 2023

Confira o elenco atual do Botafogo-PB:

Goleiros: Lucas Wingert, Edilson

Lucas Wingert, Edilson Laterais-direitos: Erick, Lucas Barboza

Erick, Lucas Barboza Zagueiros: Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno

Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno Laterais-esquerdos: Leocovick, Lucas Gabriel, Léo Campos

Leocovick, Lucas Gabriel, Léo Campos Volantes: Natan Souza, Evandro

Natan Souza, Evandro Meias: Renatinho, Vitor Braga

Renatinho, Vitor Braga Atacantes: Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson, Igor Goularte

Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson, Igor Goularte Técnico: Moisés Egert

botafogo-pb

Botafogo-PB Renatinho

meia Renatinho

Mercado da bola

renatinho

Cisco Nobre

Jornalista pela UFPB. Repórter e produtor de esporte na Rede Paraíba de Comunicação desde 2016.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Botafogo-PB

Botafogo-PB deve anunciar mais cinco reforços nos próximos dias, para a temporada 2023

Nomes dos volantes Felipe Manoel e Djavan, do meia Miller e dos atacantes Tiago Reis e Miullen estão na pauta da cúpula do Belo, mas só devem ser divulgados oficialmente após assinatura do contrato.

Botafogo-PB

Com ex-Vasco na lista, Botafogo-PB deve anunciar três jogadores para 2023

Tiago Reis, que defendeu o time carioca no profissional e na base, Felipe Manoel, ex-Brusque, e Miullen, ex-Gil Vicente, devem chegar na capital nos próximos dias.

Botafogo-PB

Botafogo-PB teme cancelamento da Copa do Nordeste e elogia fórmula do Paraibano

Alexandre Cavalcanti comemorou o fato de o time jogar os dois clássicos em casa. Reunião da CBF com os representantes dos clubes será hoje à tarde.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter