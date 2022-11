Bancada federal da Paraíba destina R$ 168 milhões para Saúde e R$ 47 milhões para Infraestrutura; confira valores das emendas

Compartilhe















A bancada federal da Paraíba definiu os valores que serão destinados por meio de emendas coletivas para cada uma das 15 obras e ações prioritárias do Orçamento Federal de 2023. Serão repassados quase R$ 285 milhões.

Cada parlamentar fez o aporte financeiro dentro da sua cota, cerca de R$ 18 milhões, para cada uma das ações previamente escolhidas, fruto das demandas que foram apresentadas pelo governo estadual, prefeituras e entidades.

A área da Saúde foi a mais contemplada com cerca de R$ 168 milhões; Infraestrutura com cerca de R$ 47 milhões de reais; Educação com quase R$ 20 milhões de reais, divididos entre as entidades públicas da Paraíba. Além de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável regional, com quase R$ 80 milhões.

Detalhes

A Saúde ficou no topo da lista porque recebeu o maior reforço orçamentário para custeio de ações de atenção básica na saúde dos municípios. Pelo menos R$ 100 milhões tem esse fim.

Destaque também para os recursos para iniciar a construção do Hospital de Trauma do Sertão, em Patos, com R$ 6,5 milhões, e o Hospital da Criança, em Campina Grande, com quase 5 milhões.

Infra

Na infraestrutura o projeto S.O.S. Triplicação 230 em João Pessoa/Cabedelo, recebeu um reforço orçamentário de R$ 7 milhões para destravar a obra que está parada na Região Metropolitana da capital.

O recurso se soma a outros R$ 7 milhões já previstos pelo governo federal.

O coordenador da bancada esperava que esse aporte chegasse a R$ 30 milhões só de emendas dos parlamentares. Não foi o que aconteceu. Basta saber se o que foi destinado será suficiente para executar algo que dê resultados práticos.

Ainda foram contempladas a construção do Arco Metropolitano que interliga as BRs 230 e 101, com R$ 3,5 milhões, apresentado pelo Governo do Estado.

Veja também Agência Espanhola vai financiar obras de mobilidade e revitalização de parte do Rio Jaguaribe, em João Pessoa

E reforma e ampliação dos mercados públicos da cidade de João Pessoa, com R$ 2,3 milhões, apresentado pela prefeitura da capital.

Educação

Na educação, investimentos de cerca de R$ 20 milhões divididos entre as 04 grandes entidades de ensino na Paraíba: UFPB, UFCG, UEPB e IFPB, com recursos destinados a modernização da infraestrutura dos centros universitários. (Veja descrição em tabela abaixo)

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável regional foram contempladas com duas inciativas, num total de quase R$ 80 milhões, para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas destinados ao Estado e aos municípios, para reforçar as ações na zona rural e estimular a agricultura familiar.

E a cidade de Cabedelo foi contemplada com recursos para a construção de uma escola modelo de embarcações, no valor de quase R$ 5,3 milhões, de acordo com importante arranjo produtivo local e vocação econômica da região litorânea.

A bancada cumpre o seu papel, dá o recado já no pós eleição. As disputas ficaram para trás e é a bandeira da Paraíba, que fica em primeiro lugar na hora de buscar e investimentos”, comemorou Efraim.

Emendas do ano anterior

O coordenador da bancada, deputado federal Efraim Filho (União Brasil), lembrou que duas obras de destaque no estado não precisaram contar com aporte financeiro da bancada pois já dispõe de recursos em caixa para a continuidade das obras em 2023.

As duas são: a duplicação da alça sudoeste da BR 230 em Campina Grande, que já recebeu 40 milhões de Reais neste 2° semestre e mais 10 milhões para o orçamento federal do ano que vem e também o 3° eixo da transposição do São Francisco, ramal Piancó, já conta com recursos do orçamento da bancada do ano anterior para o desenvolvimento do projeto e início da obra, de cerca de 50 milhões de Reais.

