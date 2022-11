Botafogo-PB deve anunciar mais cinco reforços nos próximos dias, para a temporada 2023

Compartilhe















O Botafogo-PB vem seguindo com o hábito de só divulgar os nomes dos seus atletas após a assinatura do contrato. Oficialmente são 18 jogadores certos em seu elenco para a temporada 2023. O clube confirmou que está em negociação com o volante Djavan e, além dele, pelo menos outros quatro jogadores devem ser anunciados nos próximos dias, todos compondo o meio de campo e o ataque.

As informações sobre esses quatro nomes que estão na pauta da cúpula do Belo são do repórter Fábio Hermano, setorista do Belo na Rádio CBN. O volante Felipe Manoel, que estava no Brusque, o meia Miller, ex-Atlético de Alagoinhas, e os atacantes Tiago Reis, ex-Botafogo-SP, e Miullen, ex-Gil Vicente, estariam a apenas detalhes de serem confirmados como reforços botafoguenses para a próxima temporada.

O Botafogo-PB deve anunciar mais três reforços nos próximos dias:

Felipe Manoel (volante, 33 anos, ex-Brusque) Tiago Reis (atacante, 23 anos, ex-Botafogo-SP) Miullen (atacante, 24 anos, ex-Gil Vicente)#genobelo pic.twitter.com/cjZQC8r57i

— Fábio Hermano (@FabioHermano) November 10, 2022

Caso essas quatro contratações e a de Djavan se confirmem, o Botafogo-PB chegará a seis jogadores de meio de campo (sendo quatro volantes e dois meias) e seis atacantes.

Sobre a negociação com Djavan, que é cria da base do Belo e defendeu o Náutico nesta temporada, a reportagem do ge Paraíba apurou que o clube já pôs uma proposta à mesa do jogador, que agora analisa se vai ou não aceitar retornar ao seu clube formador.

Confira o elenco atual do Botafogo-PB

Goleiros: Lucas Wingert, Edilson Laterais-direitos: Erick, Lucas Barboza Zagueiros: Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno Laterais-esquerdos: Leocovick, Lucas Gabriel, Léo Campos Volantes: Natan Souza, Evandro Meias: Vitor Braga Atacantes: Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson, Igor Goularte Técnico: Moisés Egert

