Vacinação contra Covid-19 começa para bebês a partir de seis meses em João Pessoa

Nesta segunda-feira (14), além das unidades de saúde da família (USF) e policlínicas municipais, as vacinas contra a Covid-19 também podem ser administradas no Centro de Imunização, localizado na Torre a partir das 8h. Já o Shopping Mangabeira, que conta com um ponto fixo de apoio no estacionamento, funciona no período das 13h às 22h e está vacinando com todas as vacinas de campanha e de rotina.

Podem receber as vacinas contra a Covid-19 o público a partir de seis meses de idade com comorbidade (1ª dose); três anos de idade (1ª dose); além das segundas doses da Coronavac (28 dias após a primeira), Pfizer (60 dias), Astrazeneca (90 dias) e Janssen. A vacina Coronavac está sendo ofertada apenas na Policlínica Municipal de Mangabeira, enquanto a rede municipal aguarda novas remessas do imunizante do Governo Federal.

Já a terceira dose está disponível ao público 12+ (120 dias após a segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e trabalhadores de saúde (120 dias); e a quarta dose é voltada ao público de 30 e 39 anos, que recebeu a terceira dose há pelo menos 120 dias.

“Para crianças de 3 e 4 anos estamos aguardando a reposição do Ministério da Saúde com novas remessas da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. A Pfizer pode ser utilizada em crianças a partir de 5 anos e nesta segunda, a Prefeitura recebeu novos imunizantes específicos destinadas a crianças a partir de seis meses de idade a 2 anos, ampliando e garantindo a proteção da população”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura.

“Assim que recebermos os novos lotes de imunizantes da Coronavac, faremos comunicado, com divulgação ampla com objetivo de promover e garantir o cuidado preventivo desse grupo em especial”, completou o coordenador.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal.

Documentos necessários

No caso de crianças com comorbidades de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias), os pais ou responsáveis devem apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento da criança, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e laudo médico comprovando comorbidade – este ficará retido e arquivado no ato da vacina.

Já para crianças de 3 a 11 anos, são necessários Cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de João Pessoa. Crianças com comorbidades ou alguma deficiência deverão apresentar laudo ou declaração médica que comprove a doença. Para a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e documento com foto.

Veja também João Pessoa promove testagem e vacinação contra Covid-19 neste sábado (12)

Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos é necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2, D3 e D4 é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para imunossuprimidos.

Quais comorbidades

São consideradas comorbidades para o público infantil pelo Ministério da Saúde: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 como lesão em órgão-alvo; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensa; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, do grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas; doença renal crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de down; e cirrose hepática.

Postos de vacinação nesta segunda-feira (14):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos com comorbidade (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças a partir dos 3 anos (sem agendamento)

1ª dose: Coronavac 2ª dose: Coronavac (28 dias)

Policlínica Municipal (Mangabeira) – 8h às 16h

Crianças a partir dos 5 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer 2ª dose: Pfizer (60 dias)

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres) – 13h às 22h

Crianças de 6 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose Coronavac 2ª dose: Coronavac (28 dias)

Policlínica Municipal (Mangabeira) – 8h às 16h

1ª dose: 12+ 2ª dose: Janssen, Astrazeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias) 3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose) 4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 8h às 11h

Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 13h às 22h

Observação: O imunizante Coronavac está sendo administrado apenas nas policlínicas municipais (exceção: Policlínica Mandacaru, das Praias e Cristo) até o reabastecimento pelo Governo Federal.

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.

covid-19

imunização

vacinação

Jornal da Paraíba

