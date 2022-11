Mais que dobra número de novos casos de Covid-19 na Paraíba

Compartilhe















Mais que dobra número de casos de Covid-19 na Paraíba, tendência já é observada em outros estados. Autoridades sanitárias recomendam precaução.

Se ontem o número de casos de confirmados de covid-19 era 260, hoje mais 600 foram aqui na Paraíba.

Essa tendência tem se repetido em diversos estados, como Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro.

A taxa de transmissão da Covid-19 voltou a ficar maior que 1, ou seja, o número de casos vem aumentando. O índice de transmissão subiu para 1,18, ou seja, cada grupo de 100 pessoas contaminadas com a Covid-19 pode contaminar 118.

Segundo a OMS, a resposta para esse aumento repentino se deve ao surgimento de novas variante da ômicron (BQ.1 e XBB).

A BQ.1 está entre as mais de 300 sublinhagens da variante ômicron que circulam pelo mundo.

Mutações permitem que vírus escapem ao efeito das vacinas

Como o vírus tem um estrutura muito simples, ele vai sofrendo modificações ao longo do tempo.

Para entrar na célula, o novo coronavírus utiliza a proteína spike, uma espécie de chave. E é exatamente nessa proteína que os anticorpos atuam, alterando o formato da proteína e não permitindo que o vírus entre na célula.

Conforme o vírus vai mudando, os anticorpos vão perdendo seu efeito. São exatamente essas mutações que acontecem na proteína Spike que podem contribuir para o aumento da transmissibilidade e na capacidade de infecção pelo coronavírus.

No caso dessas duas novas variantes, é exatamente isso que tem acontecido. Essas mutações temo aumentando a transmissibilidade e conferido uma capacidade de escapar à imunidade às atuais vacinas disponíveis aqui no Brasil.

Europa, Ásia e Estados Unidos sofrem com a nova variante

Essa nova variante já causou problemas na Europa, Ásia e nos Estados Unidos. Ela chegou ao Brasil e está se espalhando rapidamente.

Em relação às máscaras, algumas repartições como UFPB e IFPB, já tem recomendado fortemente o uso em locais fechados. João Pessoa voltou a disponibilizar testes de Covid-19 sem a necessidade de uma solicitação médica desde a última quarta feira (11).Podem fazer os testes para detecção da doença as pessoas que estão no período de três a sete dias com sintomas gripais, ou que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19.

Sintomas semelhantes

Até o momento, não há dados que sugiram um aumento na gravidade da doença causada pela BQ.1.

As queixas e sintomas são praticamente os mesmos que tivemos ano passado: coriza, febre, dor de garganta, conjuntivite e sintomas mais leves, especialmente porque as pessoas já estão vacinadas, a maioria delas com esquema de pelo menos com duas doses.

Feriado pode aumentar taxa de infecção

Uma preocupação é com o feriado do próximo dia 15, proclamação da república. Quando muitos trabalhadores emendam com a segunda e têm quatro dias de folga para viajar, ir à praia, confraternizar com os amigos. A previsão é que a taxa de infecção o número de casos suba mais ainda e alcance 1,35 na próxima semana. Os dados ainda são parciais e as informações em relação ao cenário atual estão incompletas.

Observamos um aumento no número de casos nas últimas semanas e também no atendimento nos hospitais, UPAs e também nas unidadees de saúde.

Além das medidas já bem conhecidas como lavagem da mãos, uso de álcool, evitar aglomerações. A recomendação é que pessoas com sintomas gripais usem máscaras, sejam testadas e evitem sair de casa.

De acordo com a OMS, é preciso que a população esteja, em sua ampla maioria, com a vacinação em dia, incluindo as doses de reforço. O momento é de cautela.

