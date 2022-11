Mais de 125 mil candidatos estão aptos para as provas do Enem 2022 na PB, neste domingo (13)

Compartilhe















Pelo menos 125.483 podem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 em toda a Paraíba, neste domingo (13). O número é 23% maior do que no ano passado.

A Paraíba é o 12º estado brasileiro com o maior número de inscritos no exame neste ano, sendo o quinto estado da região Nordeste com mais inscritos.

Como nas últimas edições, o Enem será aplicado em dois domingos. No dia 13 de novembro, o candidato deverá fazer 45 questões de linguagens (sendo 40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e redação. Já no dia 20 de novembro, o candidato terá que resolver 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Campina Grande terá rotas de ônibus especiais para o Enem 2022

Veja os horários de provas do Enem 2022

12h – Abertura dos portões dos locais de prova

13 – Fechamento dos portões dos locais de prova

13h30 – Começo das provas

15h30 – Saída do candidato sem o caderno de questões

18h30 – Saída do candidato dom o caderno de questões

19h – Fim das provas no primeiro dia

18h30 – Fim das provas no segundo dia

