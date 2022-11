Apace vence o Maestro da Bola nos pênaltis e é pentacampeã brasileira de futebol de cegos

Compartilhe















A Apace é a grande campeã brasileira de futebol de cegos. A equipe de João Pessoa disputou a final na manhã deste domingo, contra o Maestro da Bola-PR, e venceu nos pênaltis pelo placar de 3 a 2. Com a conquista o time paraibano chegou ao pentacampeonato brasileiro.

A final aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. No tempo regulamentar o placar ficou no 0 a 0, em um jogo bastante equilibrado entre os veteranos da Apace, que já possuíam quatro títulos brasileiros, e os novatos do Maestro da Bola, projeto social do ex-jogador de futebol Ricardinho.

Matheus Costa faz três defesas e apace vence nos pênaltis por 3 a 2 | Foto: Divulgação / CBDV

Na decisão nos pênaltis o goleiro Matheus Costa, da Apace, defendeu três cobranças e garantiu o título para os paraibanos. Ao fim da partida o técnico Cesinha comemorou o título.

“É um trabalho que vem sendo feito lá de trás. Sabíamos da nossa capacidade. A equipe treinou o ano todo pensando neste Brasileiro e tínhamos consciência de que não seria fácil. Hoje, só tenho que dar os parabéns para os meninos, é muito gratificante ver a entrega deles. Esses dois últimos jogos foram para coroar. Muito grato a Deus”, disse o treinador.

Cesinha se emocionou após a conquista do título | Foto: Divulgação / CBDV

Com a conquista a Apace chega ao pentacampeonato brasileiro, sendo que a última vez que o time levantou a taça foi em 2006. Já o Maestro da Bola, que fez apenas sua segunda participação na elite do futebol de cegos fica com o vice-campeonato.

