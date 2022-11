Veneziano não esqueceu da duplicação da BR 230 entre Campina Grande e o Sertão

Compartilhe















Ano passado a bancada federal paraibana destinou R$ 28,5 milhões para o projeto de duplicação da BR 230, entre Campina Grande e a Praça do Meio do Mundo, na saída para o Sertão do Estado. O projeto, engavetado há anos, voltou a fazer parte do ‘radar’ da classe política após uma intensa mobilização de entidades da sociedade civil de Campina.

Com os recursos os serviços foram iniciados, mas somente a primeira etapa da obra está estimada em R$ 40 milhões.

Este ano a duplicação perdeu terreno junto às emendas de bancada.

Saiu da lista dos projetos prioritários. No lugar dela foi inserida a triplicação de outro trecho da BR 230, em João Pessoa. A proposta é de assegurar R$ 30 milhões para a obra.

As duas, claro, são importantes para a Paraíba.

E a duplicação entre Campina e o Sertão?

Essa semana o senador Veneziano Vital (MDB) informou que conseguiu mais R$ 50 milhões para a continuidade dos serviços, com uma emenda apresentada na Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI. O emedebista teve um papel importante para destravar, ano passado, a duplicação junto ao TCU.

Os R$ 50 milhões também não serão suficientes para garantir o término dos serviços. No total serão necessários R$ 400 milhões para a sua finalização.

É preciso mobilização por parte de outros parlamentares – sobretudo daqueles que tiveram votações expressivas em Campina e no Sertão. As entidades civis, também. Se as cobranças junto à classe política não continuarem, o risco de ‘esquecimento’ do projeto em Brasília é gigante.

Veneziano, é necessário reconhecer, não esqueceu.

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

