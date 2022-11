Esquerdinha é o segundo atleta anunciado pelo Nacional de Patos para 2023

Compartilhe















O Nacional de Patos segue revelando seu elenco para a temporada 2023 e anunciou o meia Esquerdinha como seu segundo reforço. No próximo ano o Naça disputa o Campeonato Paraibano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Esquerdinha conhece bem o futebol paraibano e principalmente o futebol sertanejo, pois atuou na última temporada no Sousa, um dos rivais do Naça. O meia passou por clubes como América-RN, Icasa e Guarany de Sobral, além de já ter atuado em clubes da Albânia, Portugal e Máximo. Por último o atleta vestiu a camisa do Floresta, atuando em cinco partidas da taça Fares Lopes.

Esquerdinha foi o segundo atleta anunciado pelo Canário do Sertão. No início da tarde da sexta-feira a diretoria já havia revelado a contratação do goleiro Mauro Iguatu, que chega para sua terceira passagem pela equipe sertaneja.

Elenco atual do Nacional de Patos:

Goleiros: Mauro Iguatu Laterais-direitos: Zagueiros: Laterais-esquerdos: Volantes: Meias: Esquerdinha Atacantes: Técnico: Lamar

Campeonato paraibano

esquerdinha

Nacional de patos

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

