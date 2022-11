VF4 vence o Mixto-PB e é bicampeão paraibano feminino de futebol

Compartilhe















O VF4 é o campeão paraibano de futebol feminino de 2022. Aliás, bicampeão. Em apenas dois anos investindo no futebol feminino e disputando o estadual, o clube do lateral-esquerdo Victor Ferraz já chega a sua segunda conquista seguida. A taça da vez foi erguida após vitória por 2 a 1 sobre o Mixto-PB na tarde desta sexta-feira, no seu CT, em João Pessoa.

VF4 e Mixto-PB fizeram um jogo de muita correria e disposição no primeiro tempo, mas de pouca criatividade e inspiração. Só Tamara, pelas Desbravadoras, e Deborah, pelas Panteras, conseguiram levar algum perigo às metas adversárias. Mas, na segunda etapa, a coisa mudou de figura.

Luana foi a primeira a ter uma chance, quase abrindo o placar para o Mixto-PB, aos 9 minutos. Logo em seguida, Josy respondeu pelo VF4, forçando a goleira Melissa a fazer grande defesa. Os times se alternaram em algumas oporunidades de gol, até que, aos 30, Lu Meireles marcou um golaço, por cobertura, após receber lindo passe de Moretti. E apenas 4 minutos mais tarde, Laura sofreu pênalti, que ela mesma cobrou e converteu aos 35, fazendo 2 a 0 para o time da casa. Parecia que o título do VF4 se encaminharia com tranquilidade, mas Raquel marcou um golaço de falta, aos 41, diminuindo para o Mixto-PB e esquentando a partida. Mas o placar permaneceu em 2 a 1, confirmando o título das Panteras.

OS TIMES DA DECISÃO

VF4: Pymenta, Emily, Zayra, Thalita e Raissa (Rayza); Rebeca (Rayanne), Deborah, Laura (Alice) e Moretti; Josy (Rai) e Lu Meireles (Gaby). Téc.: Guilherme Paiva.

MIXTO-PB: Melissa, Piu, Débora (Luana), Adriana e Góis; Lila (Mariana), Raquel, Érica (Gabriela) e Lu Rodrigues (Helo); Tamara e Talia. Téc.: Eduardo Silvestre.

CAMPANHA DO CAMPEÃO

O VF4 construiu uma campanha de 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos. Ao todo, o time marcou 35 gols (lembrando que três desses foram provenientes de uma vitória por WO) e sofreu apenas um, este do Mixto-PB, na decisão. As Panteras terminaram a competição como campeãs, donas do melhor ataque e da melhor defesa de toda a competição.

Primeira fase

Internacional-PB 0 x 7 VF4

VF4 10 x 0 Marretinha

10 x 0 Marretinha VF4 8 x 0 Kashima-PB

8 x 0 Kashima-PB Picuiense 0 x 3 VF4 (WO)

Semifinal

VF4 5 x 0 Botafogo-PB (semifinal)

Final

VF4 2 x 1 Mixto-PB (final)

TAÇA E CLASSIFICAÇÃO

Além do título estadual — o segundo em dois anos seguidos —, o VF4 conseguiu, com essa conquista, a vaga para representar a Paraíba na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2023. Neste ano, as Panteras já disputaram a competição nacional — por terem sido campeãs estaduais em 2021 — e só foram eliminadas no mata-mata do acesso à Série A2.

