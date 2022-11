Conselho Deliberativo do Treze se reunirá no próximo dia 18 para marcar eleições do clube

Compartilhe















Os próximos dias prometem ser de muitas movimentações nos bastidores do Treze. Isso porque o recém-eleito Conselho Deliberativo (CD) do Galo da Borborema, na figura do presidente Anatólio Chaves, convocou para a sexta-feira da próxima semana, dia 18 de novembro, às 19h30, uma Assembleia Geral, para discutir pelo menos dois pontos importantes para o clube: mudanças no estatuto e cronograma das eleições para a Diretoria Executiva

De acordo com edital de convocação divulgado pelo clube na quarta-feira, as mudanças a serem feitas no estatuto servirão “para adequações à lei de responsabilidade fiscal do futebol”. Além disso, as datas das eleições para a nova presidência geral do clube também serão definidas.

Com o biênio 2020–2022 chegando ao fim, a torcida trezeana vive a iminência de conhecer quem comandará o clube pelos próximos dois anos. A expectativa é que as eleições tenham chapa única, com apenas o atual presidente, o empresário Artur Bolinha, concorrendo ao cargo da chefia da Diretoria Executiva por mais um mandato, desta vez completo, já que, no atual, ele era vice e assumiu a presidência no meio do caminho, após renúncia de Olavo Rodrigues. Nesse cenário, o pleito terá caráter figurativo e servirá apenas para conduzir os dirigentes a seus respectivos cargos.

A data do pleito, que historicamente acontece no bairro do São José no mês de novembro, no entanto, ainda não foi definida. E é exatamente buscando resolver essa questão que os conselheiros trezeanos se reunirão no próximo dia 18 de novembro, no PV.

“Na reunião do próximo dia 18, no PV, debateremos e decidiremos a data das eleições para a Executiva”, disse Anatólio Chaves, presidente do Conselho Deliberativo do Treze.

Torcedor do Treze aguarda quem será o seu novo presidente pelo próximo biênio — Foto: Pedro Pereira / ge

A definição da composição da Diretoria Executiva do Treze, inclusive, deve ser a última interrogação a ser retirada da cabeça do torcedor trezeano. Isso porque, já ciente do formato de disputa do Campeonato Paraibano de 2023, o time deve começar a anunciar o seu elenco para a próxima temporada já a partir desta sexta-feira.

Campeonato Paraibano 2023

eleicoes

Treze

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

