Paraíba tem 74 casos confirmados de varíola dos macacos

Subiu para 74 o número de casos confirmados de varíola dos macacos na Paraíba, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quarta-feira (9). Até o último boletim, divulgado na terça-feira (8), o estado tinha 71 casos confirmados.

Em toda a Paraíba, são 506 notificações divididas em: 74 casos confirmados, 2 prováveis, 393 descartados e 37 em investigação.

Dos 74 confirmados, 4 são do sexo feminino e 26 casos são do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos confirmados é a de 30 a 39 anos.

Quanto ao local de residência, 53 dos casos são residentes de João Pessoa, 10 em Cabedelo, 3 do município de Campina Grande, 1 de Patos, 1 de São Bento, 2 do Conde, 1 de Manaíra, 1 de Mari, 1 de São Bento e 1 de Barra de São Miguel. Nenhum caso novo confirmado necessitou de hospitalização.

