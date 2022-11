Governo da Paraíba propõe concentrar emendas de bancada federal em cinco projetos

Compartilhe















A governadora em exercício, Lígia Feliciano, afirmou ao Conversa Política que vai propor à bancada federal (deputados e senadores) que as emendas federais ao orçamento geral da União se concentrem em cinco projetos prioritários. O assunto será tratado nesta terça-feira (8), em Brasília, às 18h, e contará com a participação do secretário da Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Deusdete Queiroga.

O “pacote de desejos” inclui a construção do Ramal Piancó (3ª entrada-transposição do São Francisco), implantação do arco metropolitano de João Pessoa, construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão e do Hospital de Clínicas e Maternidade de Campina Grande, além da construção da Vila Olímpica de Guarabira. Todas elas são promessas de campanha de João Azevêdo em sua reeleição.

Projetos

O Sistema Adutor do Ramal Piancó – 3ª entrada do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), na Paraíba, terá aproximadamente 19 Km de extensão, destinado a captar água no Trecho II do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Mauriti/CE. A vazão captada seguirá até o Rio Piancó e, dele, até o Açude Condado, em Conceição, de onde a água seguirá até o Sistema de barragens Coremas-Mãe D’Água, em Coremas. A obra está orçada em R$ 200 milhões.

Veja também COP27: Ruy vai representar Câmara na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

A implantação do arco metropolitano de João Pessoa prevê a restauração e adequação da Rodovia PB-016, no seguimento entre a BR-230 e Odilândia, no município de Santa Rita, com subsequente implantação e pavimentação do trecho restante até a BR-101, com chegada na interseção para o Conde. Estão previstos investimentos de R$ 90 milhões.

Já o projeto da Vila Olímpica de Guarabira consiste na implantação de equipamentos de infraestrutura de iniciação, formação e prática esportiva. Serão equipamentos com dimensões oficiais para a prática de esporte, olímpicos e paraolímpicos. Serão investidos R$ 33,5 milhões.

Saúde

O Governo do Estado também apresentará o projeto de construção do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, em Patos, no qual serão investidos R$ 63 milhões, com implantação de 300 novos leitos que irão contemplar várias especialidades.

Também está prevista a construção do novo Hospital de Clínicas e Maternidade de Campina Grande, que será referência para cirurgias eletivas, bem como uma maternidade para atendimento de alta complexidade. Ao todo, serão implantados 300 novos leitos de enfermaria e UTI. Os investimentos somam R$ 63 milhões.

emendas de bancada federal

emendas parlamentares

lígia feliciano

Orçamento da União

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

COP27: Ruy vai representar Câmara na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

O evento está sendo realizado no Egito e conta com a participação de líderes mundiais de aproximadamente 190 países.

Conversa Política

Economistas elaboram Carta de João Pessoa que será entregue ao novo governo Lula

Entre os pontos, estão ações de redução das desigualdades; com novas regras fiscais e revogação do teto de gastos; manutenção e controle da inflação com taxas de juros menores.

Conversa Política

Tião Gomes critica “ambição” do Republicanos na disputa pela presidência da AL PB

O deputado do PSB afirmou que vai se candidatar a presidente para um dos biênios e, segundo ele, já está trabalhando para isso.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter