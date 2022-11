VF4 vence Botafogo-PB e se garante na final do Paraibano Feminino de Futebol

Compartilhe















O VF4 conquistou, na tarde deste domingo, a vaga para a decisão do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Com uma goleada impiedosa no confronto que reeditou a final da última edição, as Panteras, que são as atuais campeãs, não tomaram conhecimento do Botafogo-PB e venceram por 5 a 0, em partida disputada no CT do clube.

Com a bola rolando, o VF4 foi arrasador e não deu a menor chance para as adversárias, que pouco incomodaram e que não conseguiram reagir aos gols sofridos. Lú Meireles duas vezes, Zayra, Thalita e Deborah marcaram os gols da equipe que segue com 100% de aproveitamento na competição, com cinco vitórias em cinco jogos, sendo também a detentora da melhor defesa (nenhum gol sofrido) e melhor ataque da disputa (33 gols marcados).

Veja também VF4 e Botafogo-PB se enfrentam de olho na decisão do Paraibano Feminino

O segundo finalista, e também adversário do VF4, será conhecido nesta segunda-feira. Mixto e Kashima se enfrentam no Mangabeirão, em duelo que acontece às 15h.

Campeonato Paraiban Feminino de Futebol

Cadu Vieira

Formado em Letras e em Jornalismo. Editor do ge Paraíba. Atua na Rede Paraíba de Comunicação desde 2010.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Hulk iria à Copa do Mundo, se não tivesse se lesionado? Comentaristas opinam

Destaque do Atlético-MG desde 2021, o atacante paraibano estava cotados para ir ao Mundial no Catar, mas uma lesão tirou qualquer chance que ele tinha de ser convocado.

Esportes

VF4 e Botafogo-PB se enfrentam de olho na decisão do Paraibano Feminino

Duelo entre as Panteras e as Belas do Belo será a reedição da última final da competição, quando o VF4 levou a melhor sobre o Botafogo-PB e ficou com a taça.

Esportes

Minha História de Copa: Warley relembra dois momentos marcantes da Seleção Brasileira

Paraíba Comunidade deste domingo (6), nas TVs Cabo Branco e Paraíba, traz personalidades do esporte paraibano contando suas memórias sobre a Copa .

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter