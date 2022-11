Casos graves de Covid-19 aumentam na Paraíba

Compartilhe















O número de casos graves de Covid-19 aumentou na Paraíba, conforme divulgou a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Só neste início do mês de novembro, dez pacientes já deram entrada na rede hospitalar de referência do Estado. O número registrado até esta segunda-feira (7) já corresponde ao total de internações de todo o mês de outubro.

Ainda conforme o boletim, nas última 24h foram registrados 80 casos, destes 60 no município de João Pessoa, 5 em Cajazeiras e 3 em Cabedelo.

De acordo com a secretária de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, as formas de evitar casos graves da doença são por meio do esquema vacinal completo, com duas doses primárias somadas aos devidos reforços (de acordo com a faixa etária) e com o uso de máscaras para proteção pessoal, ou em caso de sintomas.

Atualmente, a cobertura vacinal para primeira dose de reforço acima dos 12 anos gira em torno de 55,88%, enquanto o segundo reforço, para a população acima de 30 anos, é de 20,56%.

De 29 de outubro a 05 de novembro, foram confirmados 224 casos, destes 200 são leves e 4 necessitaram de internação. O último levantamento realizado pela SES aponta que entre as semanas epidemiológicas 42 e 45 de 2022, houve um aumento de 66% nas notificações dos casos suspeitos para Covid-19.

A SES reforça que os municípios estão abastecidos com doses para o público acima de 5 anos, para garantir o esquema completo. A população com mais de 30 anos só pode considerar o esquema vacinal completo com duas doses de reforço.

