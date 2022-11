Provas do concurso para professor efetivo da UEPB acontecem neste domingo (6)

Compartilhe















Acontece neste domingo (6) as provas do concurso para professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que oferece 50 vagas para professores em seis campi da instituição. O cargo com a maior concorrência é o para professor de direito, na área de propedêutica jurídica, na modalidade de ampla concorrência, com 109 candidatos para uma vaga disponível. O resultado final deve ser publicado em 4 de dezembro.

As vagas são para as áreas de enfermagem, administração, letras e artes (espanhol), letras e artes (inglês), direito, educação, ciência agrárias e exatas, letras e humanidades, ciências contábeis, letras, matemática, ciências da computação, física, odontologia e engenharia civil.

Todos os cargos são com regime de trabalho T-40 e as remunerações são de R$ 6.353,38 para professores mestres e R$ 8.338,82 para professores doutores.

Veja também Inscrições no concurso da Câmara de São João do Rio do Peixe encerram nesta sexta (4)

Conforme o edital, das 50 vagas, 37 são para ampla concorrência, 10 são para candidatos pretos ou pardos e três para pessoas com deficiência. As vagas são para pessoas com ensino superior completo e mestrado ou doutorado, dependendo do cargo. Estão disponíveis inscrições para vagas nos campi de Campina Grande, Guarabira, Catolé do Rocha, Monteiro, Patos e Araruna.

O concurso vai ser feito por meio de três etapas, sendo uma prova escrita, uma prova oral e o exame de títulos. A banca examinadora de cada área vai ser constituída por um professor do quadro efetivo da UEPB e dois professores de outras Instituição de Ensino Superior, possuidores de título de doutor.

Jornal da Paraíba

