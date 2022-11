Por que Santos? O goleiro paraibano deve ou não ir à Copa do Mundo no Catar?

Compartilhe















Por que Santos? Destaque do Flamengo de Dorival Júnior, o goleiro paraibano tem se consolidado a cada ano como um dos grandes arqueiros do futebol nacional, desde que vestia a camisa do Athletico-PR. Com uma grande disputa na meta da Amarelinha, até mesmo com Weverton, seu ex-companheiro de equipe, Santos ainda é mencionado para uma terceira ou até mesmo quarta vaga no gol da seleção brasileira. Sobre isso, conversamos com alguns comentaristas da Rede Paraíba, que analisaram as chances de o jogador ir para o Mundial no Catar.

A última vez que Santos foi convocado para a seleção brasileira foi em março deste ano, para o lugar de Weverton. Na época, o goleiro do Palmeiras havia sofrido um trauma na mão esquerda. Desde então, o jogador paraibano não foi mais chamado pelo técnico Tite. O comandante da Amarelinha costumeiramente convoca Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, e Weverton, do Palmeiras. Poucos dias depois da sua última convocação, o jogador acertou com o Flamengo. O início no Mengão não foi dos melhores, passou até mesmo por lesão. Mas, desde a chegada do treinador Dorival Júnior, Santos definitivamente cresceu e elevou o patamar do Flamengo junto, trabalho consolidado com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores — este último com o paraibano sendo eleito o melhor goleiro da competição.

O goleiro foi um dos grandes nomes da seleção brasileira masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na semifinal contra o México, Santos pegou uma penalidade que garantiu uma vaga na final contra a Espanha. O fim da competição terminou com o ouro para o Brasil.

Fato é que o nome de Santos consta em uma pré-lista de convocados, com 50 jogadores, enviada pela CBF à Fifa no dia 21 de outubro. Dez dias depois, no dia 31, o Flamengo foi comunicado que o goleiro e outros seis jogadores rubro-negros estavam pré-convocados para a Copa. Resta saber se o nome do paraibano estará mantido na lista final, com apenas 26 jogadores, que será divulgada na próxima segunda-feira.

Veja também Marcelinho Paraíba pretende ficar no Serra Branca para a 1ª divisão do paraibano em 2023 Santos tem sido um dos grandes destaques do Flamengo. Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O QUE CADA COMENTARISTA PENSA?

Bruno Filho: Santos é ótimo goleiro. Foi campeão olímpico. Poderia ir, mas não vai. Goleiro é uma função de confiança do técnico, e ele está trabalhando com esses três goleiros faz muito tempo. Acho que ele está bem servido de goleiro. Na minha opinião, é a única posição que ele está bem servido. Acho a seleção brasileira muito fraca, com possibilidades até de não passar da primeira fase, mas de goleiros está bem servido. Infelizmente o Santos, assim como o Cássio, passa a ser quarto a quinto goleiro, mas acho que não vai.

Marcos Siqueira: Vem mostrando, nas últimas temporadas, a constância do bom futebol. Sempre que convocado, quando entrou, correspondeu. Não deve ir pela forte concorrência na posição, com Alisson, Ederson e Weverton. Só por isso. Em 2026, se mantiver até lá seu bom desempenho, tenho certeza que será convocado.

Pedro Alves: Eu curto muito o goleiro Santos. Muito mesmo. Mas acho que os três que vão (Alisson, Ederson e Weverton) são pelo menos tão bons quanto. E já vêm sendo convocados, participando de todo o ciclo até aqui. Eu acho que é por isso que ele não vai: porque os três são muito bons, e um, que é tão bom quanto ele (Weverton), já está com Tite há mais tempo.

copa do mundo

flamengo

santos

seleção brasileira

tite

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Por que Matheus Cunha? O atacante paraibano deve ou não ir à Copa do Mundo no Catar?

Jogador do Atlético de Madrid frequentemente é convocado por Tite e é um dos cotados para ir ao Mundial. Comentaristas da Rede Paraíba trazem pontos favoráveis e contrários à convocação do atleta.

Esportes

Nacional de Patos fala do planejamento para 2023 e negocia com o goleiro Mauro Iguatu

Coletiva de imprensa foi feita pela diretoria do clube nesta quinta-feira, para falar das ações para o novo ciclo. Goleiro pode ser anunciado nos próximos dias.

Esportes

Miramar de Cabedelo lança uniforme para a disputa da 3ª divisão do Paraibano

Tubarão do Porto vestirá um verde vibrante em sua camisa de número 1.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter