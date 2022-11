Inmet emite alertas de perigo potencial e acumulado de chuvas para cidades da Paraíba

Compartilhe















O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos de perigo potencial e de acumulado de chuvas intensas para 92 cidades da Paraíba, neste domingo (6). Os avisos valem até às 10h da segunda-feira (7).

Nas cidades com alerta pode chover entre 20 e 30 por hora ou 50 milímetros por dia, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os ventos intensos devem ficar entre 40 e 60 km/h.

Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Cidades sob alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas

Aguiar

Aparecida

Bernardino Batista

Boa Ventura

Bom Jesus

Bonito de Santa Fé

Cachoeira dos Índios

Cajazeiras

Carrapateira

Conceição

Coremas

Curral Velho

Diamante

Ibiara

Igaracy

Itaporanga

Joca Claudino

Lastro

Manaíra

Marizópolis

Monte Horebe

Nazarezinho

Nova Olinda

Pedra Branca

Piancó

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Princesa Isabel

Santa Helena

Santa Inês

Santana de Mangueira

Santana dos Garrotes

São João do Rio do Peixe

São José da Lagoa Tapada

São José de Caiana

São José de Piranhas

São José de Princesa

Serra Grande

Sousa

Tavares

Triunfo

Uiraúna

Vieirópolis

Cidades sob alerta amarelo de acumulado de chuvas

Água Branca

Alcantil

Amparo

Aparecida

Aroeiras

Barra de Santana

Barra de São Miguel

Bom Sucesso

Boqueirão

Cabaceiras

Cajazeirinhas

Camalaú

Caraúbas

Catingueira

Condado

Congo

Coremas

Coxixola

Desterro

Emas

Gado Bravo

Imaculada

Juru

Lagoa

Lastro

Livramento

Mãe d’Água

Maturéia

Monteiro

Natuba

Olho d’Água

Ouro Velho

Piancó

Pombal

Prata

Princesa Isabel

Riacho de Santo Antônio

Santa Cecília

Santa Cruz

Santana dos Garrotes

Santa Teresinha

São Bentinho

São Domingos

São Domingos do Cariri

São Francisco

São João do Cariri

São João do Tigre

São José da Lagoa Tapada

São José do Bonfim

São José dos Cordeiros

São Sebastião do Umbuzeiro

Serra Branca

Sousa

Sumé

Tavares

Teixeira

Umbuzeiro

Zabelê

