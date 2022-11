Severino Maia aprova adversários do Botafogo-PB na Copinha e projeta avançar de fase

Compartilhe















Dia 2 de janeiro começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil. O Botafogo-PB é um dos dois representantes da Paraíba, ao lado do CSP, e ambos conheceram na última quinta-feira seus adversários. O técnico Severino Maia gostou de saber de seus oponentes. O Belo está no Grupo 30, ao lado de Ibrachina-SP, Santa Cruz-PE e Canaã-BA.

O Botafogo-PB volta a disputar a Copinha depois de cinco anos. A última participação foi em 2018, sendo uma das melhores campanhas de um clube paraibano na competição, avançando para a segunda fase. Naquele ano o Belo passou na segunda colocação do Grupo 28, que teve o Bahia de líder e Mantiqueira-SP e São Bento-SP eliminados.

Botafogo-PB conquistou vaga na Copinha ao ser campeão do Paraibano Sub-20 | Foto: Cristiano Santim / Botafogo-PB

Na competição que começa dia 2 de janeiro o Belo tem como oponentes o Santa Cruz, uma das camisas mais pesadas do Nordeste, e dois clubes mais discretos em relação ao peso da camisa, Canaã-BA e Ibrachina-SP. Depois de saber dos adversários o técnico Severino Maia avaliou a chave como boa.

“Esse grupo foi bom demais no meu ponto de vista. Sabemos da nossa grandeza e estamos trabalhando firme e forte para pensar em classificação. Os dois melhores avançam de fase. Acho que esse é o nosso primeiro objetivo de irmos para a Copinha, seja como primeiro ou como segundo do grupo. Sempre temos que respeitar todos eles. Na minha humilde opinião vamos brigar para classificar em igualdade com todos. Espero que Deus possa nos abençoar”, disse o técnico.

O comandante seguiu falando sobre o objetivo, que é, primeiramente, chegar à segunda fase, para buscar honrar a camisa do Belo. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam.

“O Botafogo-PB é uma equipe grande que tem o seu respeito dentro do futebol. Nós temos que sempre procurara honrar a história do clube e na base principalmente. Temos que fazer de tudo para que o clube passe da primeira fase da Copinha. Queremos elevar o nome do Botafogo-PB na base”, finalizou o técnico.

A tabela detalhada da competição ainda não foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF-SP). A bola rola pela Copinha entre os dias 2 e 25 de janeiro.

