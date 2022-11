Inscrições no concurso da Câmara de São João do Rio do Peixe encerram nesta sexta (4)

Compartilhe















Encerra nesta sexta-feira (4) o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. As inscrições se estendem até as 23h59 desta sexta e podem ser realizadas no site da organizadora do certame, a Facet Concursos. São oferecidas oito vagas.

Confira o edital

Faça sua inscrição

O candidato deve realizar a inscrição através do site da organizadora do concurso, onde será preenchida a ficha de inscrição. Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo concorrido: R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 85 para cargos de nível fundamental.

No certame, são ofertadas oito vagas para cargos de nível fundamental e médio, sendo uma delas para pessoa com deficiência, para os cargos de agente administrativo, auxiliar de serviços gerais, digitador, guarda, jardineiro, operador de áudio e redator de atas. Para todos os cargos, a remuneração oferecida é de R$ 1.212, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O concurso terá a realização de prova escrita, em forma objetiva, de múltipla escolha, com data provável de aplicação para 4 de dezembro, preferencialmente em São João do Rio do Peixe. O resultado final será divulgado em 15 de dezembro.

Câmara de São João do Rio do Peixe

Vagas: 8

Nível: fundamental e médio

Salário: R$ 1.212

Prazo de inscrição: até 4 de novembro

Local de inscrição: site da organizadora, a Facet Concursos

Taxa de inscrição: R$ 85 (cargos de nível fundamental) e R$ 95 (cargos de nível médio)

Data da aplicação das provas objetivas: 4 de dezembro

Edital do concurso da Câmara Municipal de São João do Rio do Peixe

Veja também Terminam inscrições no concurso da Câmara do Conde

CONCURSO

Inscrições

paraíba

São João do Rio do Peixe

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Concursos e Emprego

Prefeitura de Ingá lança edital de concurso público com 75 vagas

Vagas são para diferentes níveis de escolaridade, com remuneração de até 10 mil. As inscrições iniciam em 10 de novembro.

Concursos e Emprego

Terminam inscrições no concurso da Câmara do Conde

Cargos oferecidos no edital são para agente administrativo, agente de segurança, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e sonoplasta.

Concursos e Emprego

Inscrições em seleção do Conselho Regional dos Técnicos Industriais terminam nesta quinta (3)

Ao todo, são 13 vagas efetivas, sendo duas em João Pessoa.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter