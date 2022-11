Veja onde se vacinar contra a Covid-19 em Campina Grande nesta quinta (3)

Compartilhe















O município de Campina Grande vacina a população contra a Covid-19 nesta quinta-feira (3). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização no município ocorre em pessoas com 5 anos de idade ou mais (veja locais e horários abaixo).

A primeira dose de reforço da Janssen, para maiores de 18 anos, que tenham se vacinado com a dose anterior, há pelo menos dois meses, também está liberada, assim como o segundo reforço para o mesmo público, mas que tenha tomado a dose anterior há no mínimo quatro meses.

No momento da vacinação, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identificação pessoal e o cartão de vacinação. Para quem tiver agendado o recebimento da vacina, também devem levar o comprovante de agendamento.

Locais e horários de vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (3):

Primeiras doses de 12 anos ou mais;

Segundas doses de Pfizer e AstraZeneca;

1ª Dose de reforço da Janssen (Dois meses após a primeira) ou 2º Reforço (3ª dose) para as pessoas que tomaram o 1º reforço de Janssen (Dose 2) há no mínimo 4 meses e têm 18 anos ou mais de idade. 3º reforço de Janssen (4ª dose) para pessoas com 30 anos ou mais de idade e que tomaram o 2º reforço (3ª dose) há no mínimo 4 meses;

Terceiras doses para maiores de 12 anos que tomaram a D2 há 4 meses;

D1 de crianças de 05 a 11 anos e D2 de Pfizer pediátrica para crianças que tomaram a D1 há 8 semanas.

Manhã – 8h às 11h30

Terminal de Integração – Centro

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Policlínica do Catolé – Catolé

UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos

Centro de Saúde da Liberdade

Centro de Saúde de São José da Mata

Centro de Saúde da Palmeira

UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos

Policlínica das Malvinas – Malvinas

UBS Ana Amélia Vilar – Rocha Cavalcante

UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha

UBS Benjamim B. da Silva – Acácio Figueiredo

UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa

UBS Odete Leandro – UEPB

Tarde – 13h30 às 17h

Terminal de Integração – Centro

Centro de Saúde Francisco Pinto

Centro de Saúde de São José da Mata

Policlínica das Malvinas – Malvinas

UBS Raiff Ramalho – Santa Cruz

Partage Shopping – Catolé (13h30 às 16h30)

Primeiras doses de Crianças de 3 e 4 anos de idade com deficiência ou comorbidade e Segundas doses de Coronavac

Manhã – 8h às 11h30

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Terminal de Integração – Centro

Policlínica do Catolé – Catolé

Tarde – 13h30 às 16h30

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Terminal de Integração – Centro

Partage Shopping – Catolé

D1, D2 e D3 de gestantes, puérperas e lactantes

Manhã – 8h às 11h30 | Tarde – 13h30 às 17h

ISEA

Imunossuprimidos

Dose adicional (DA-D3) de pessoas com 12 anos ou mais de idade que sejam imunossuprimidas e que tomaram a segunda dose há no mínimo 8 semanas. Primeira dose de reforço (D4) dos imunossuprimidos que tomaram a dose adicional (D3) há 4 meses. Segundo reforço (D5) das pessoas imunocomprometidas que tem 30 anos ou mais de idade e tomaram o primeiro reforço (D4) há no mínimo 4 meses.

Manhã – 8h30 às 11h30

Terminal de Integração – Centro

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Policlínica do Catolé – Catolé

Tarde – 13h30 às 16h30

Terminal de Integração – Centro

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Jornal da Paraíba

