Praça Rio Branco

Grupo ‘O Buliçoso’ apresenta ritmos que vão do samba ao forró no Sabadinho Bom

03/11/2022 | 19:00 | 59

A Prefeitura de João Pessoa apresenta mais uma edição do ‘Sabadinho Bom’ neste final de semana. O evento, promovido pela Fundação Cultural (Funjope), começa a partir do meio-dia deste sábado (05), na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital. Desta vez, a atração é o grupo de música instrumental ‘O Buliçoso’, que promete trazer em seu repertório choro criado por artistas consagrados e novos compositores, além de contar com participações especiais.

O grupo é formado por Dany Dantas, no clarinete e saxofone; Laídia Evangelista, no bandolim e saxofone; Ivo Limeira, nos violões; Lucas Wanderley, no cavaquinho; e João Luiz, no pandeiro. Além do choro, os músicos vão apresentar composições de forró, samba e demais gêneros que refletem as diversas práticas e experiências musicais dos integrantes.

Dany Dantas explica que, além de prezar por uma identidade musical autêntica, o grupo enfatiza a importância da representatividade feminina. Ela também comentou sobre a expectativa para o ‘Sabadinho Bom’. “Temos isso da representatividade, tanto através das duas solistas, quanto nas composições e no convite a participações especiais”, disse.

Ela já participou do ‘Sabadinho Bom’ em anos anteriores, mas afirmou que é sempre especial estar no projeto que considera muito importante. “É um projeto que resistiu e voltou após a pandemia. Desta vez, estou mais feliz ainda em estar com ‘O Buliçoso’ em sua estreia no Sabadinho Bom”. Danny Dantas afirmou ainda que o grupo está bem empolgado. “Até porque esse show marca a nova fase do grupo, onde abraçamos a ideia de ampliar nosso repertório para além do choro”, concluiu.