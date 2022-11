Ao lado de Bruno, Romero e Veneziano, Pedro reconhece resultado das urnas e diz torcer por João Azevêdo II

Compartilhe















O deputado federal e ex-candidato a governador da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), fez um balanço nesta quinta-feira (03) da campanha eleitoral no Estado. Ele conseguiu colocar na mesma mesa, pela primeira vez, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), o ex-prefeito Romero Rodrigues (PSC) e o senador Veneziano Vital (MDB). Os três estavam na base de apoio à candidatura do tucano no segundo turno.

Equilibrado, Pedro evitou se posicionar como ‘líder’ das oposições na Paraíba, mas mostrou maturidade ao reconhecer o resultado das urnas e desejar sucesso ao governador João Azevêdo (PSB) em seu segundo mandato.

“Deixamos uma semente muito bem plantada. A gente quer que o Estado dê certo, que as coisas aconteçam”, frisou.

O tucano também adiantou que não sabe se participará das eleições em 2024 e 2026.

Veja também Senadora pede “bom senso” e lembra que resultado da eleição presidencial é “legítimo”

No fim das contas, Pedro sabe que ficará sem mandato pelos próximos dois anos. E embora tenha tido uma votação expressiva, mais de 1,1 milhão de votos no segundo turno, o percurso até os próximos pleitos ainda está distante.

A postura quanto ao resultado das urnas, porém, é digna de registro nos tempos atuais.

candidato

CANDIDATURA

Estado

governo do estado

Oposição

oposicionistas

paraíba

pedro cunha lima

PSDB

João Paulo Medeiros

Jornalista, curioso do Direito, sertanejo e aspirante da ideia de estar a serviço de um mundo mais justo e menos desigual.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Pleno Poder

Senadora pede “bom senso” e lembra que resultado da eleição presidencial é “legítimo”

Na publicação, Daniella ressaltou que o processo eleitoral ocorreu dentro de um “ambiente democrático”

Pleno Poder

Longe dos atos antidemocráticos, ministros de Bolsonaro se reúnem no TCU para debater transição

Paraibano Vital do Rêgo participou de encontro

Pleno Poder

Na Paraíba: quatro candidatos terminam 1º turno com dinheiro sobrando e três têm dívidas de R$ 5,4 milhões

Confira a prestação de contas dos candidatos

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter