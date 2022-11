Botafogo-PB fecha com volante Natan, cria do Grêmio

Compartilhe















O Botafogo-PB anunciou o seu primeiro volante para 2023. É Natan Souza, revelado pelo Grêmio, mas que disputou a última temporada pelo Azuriz-PR. Ele chega num setor quer ainda vai ter mais movimentações até o início da pré-temporada alvinegra.

Aos 25 anos, Natan Souza atuou em 25 partidas pelo Azuriz-PR na temporada 2022, sendo uma peça importante tanto no Campeonato Paranaense quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. Além do clube paranaense e da base do Grêmio, o volante já atuou pelo Cruzeiro-RS e pelo Operário-MS.

Até aqui, o Belo tem nove reforços já anunciados — o goleiro Lucas Wingert, os zagueiros Daciel, Eduardo Grasson e Ramon Baiano, o lateral-esquerdo Leocovick, o volante Natan Souza, o meia Vitor Braga e os atacantes Rodrigo Fumaça e Davi Silva — e também já confirmou a permanência de cinco jogadores de 2022 para 2023 — o goleiro Edilson, o lateral-direito Erick, o zagueiro Gabriel Yanno, o lateral-esquerdo Lucas Gabriel e o atacante Leilson.

Além desses, a diretoria botafoguense tem interesse no retorno do goleiro Vitor Golas, que defendeu o clube nesta temporada e, ao fim da Série C, se transferiu para o Grêmio Novorizontino.

Em 2023, o Botafogo-PB vai jogar a Copa do Nordeste (pelo menos em sua fase preliminar), o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Elenco atual do Botafogo-PB:

GOLEIROS: Lucas Wingert, Edilson

LATERAL-DIREITO: Erick

ZAGUEIROS: Daciel, Eduardo Grasson, Ramon Baiano, Gabriel Yanno

LATERAIS-ESQUERDOS: Leocovick, Lucas Gabriel

VOLANTE: Natan Souza

MEIA: Vitor Braga

ATACANTES: Rodrigo Fumaça, Davi Ceará, Leilson

Cisco Nobre

Jornalista pela UFPB. Repórter e produtor de esporte na Rede Paraíba de Comunicação desde 2016.

