Assista aos melhores momentos de Serra Branca x Queimadense, pela final da 2ª divisão do Paraibano

O Serra Branca é o campeão da 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Mas não foi nada fácil. Jogando no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santos, o Serra Branca perdeu por 2 a 1 pela Queimadense, mas ficou com a taça da competição, por ter vencido por 3 a 2 no resultado agregado da decisão.

Veja também Santos é pré-convocado para a Copa do Mundo, diz o ge

Confira abaixo os melhores momentos da partida

