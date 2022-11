UFCG adota bonificação de 10% em nota do Enem para estudantes da Paraíba

Compartilhe















A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) aprovou a implantação da oferta de bonificação estadual de 10% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingresso na instituição. A adoção da ação foi divulgada nesta terça-feira (1º) e começa e valer na edição 2023.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Têm direito à bonificação os candidatos nascidos na Paraíba ou que tenham estudado todo o ensino médio em escolas públicas ou privadas, que obtido o certificado de ensino médio pela Educação de Jovens e Adultos (EJA), pelo Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos (Enceja) ou também por meio de supletivo, desde que tenha sido no Estado.

De acordo com a universidade, os candidatos terão acréscimo de percentual à nota obtida no Enem ou no vestibular especial. A ação vai funcionar da seguinte forma:

Veja também Encceja 2020: gabaritos são liberados no site do Inep

>>> Nos cursos que tenham até 50% de ocupação de estudantes paraibanos, a bonificação será de 10%.

>>> Nos cursos que tenham mais de 50% de ocupação de estudantes paraibanos a bonificação será de 5%.

Ainda de acordo com o documento, os candidatos que forem possíveis beneficiários tanto da bonificação estadual, quanto da política de reserva de vagas definida pela Lei de Cotas, devem optar por uma dessas duas ações afirmativas, não sendo permitida a aplicação das duas.

Segundo o procurador institucional, Marcelo Ferreira, os critérios de participação serão definidos no Termo de Adesão do Sisu, que deve ser lançado até o próximo dia 6 de novembro.

bonificação

enem

estudantes

paraíba

UFCG

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Lá Vem o Enem

Encceja 2020: gabaritos são liberados no site do Inep

No total, são quatro gabaritos e quatro Cadernos de Questões do Encceja 2020 para o ensino fundamental e quatro gabaritos e quatro Cadernos de Questões para o ensino médio.

Lá Vem o Enem

UEPB vai oferecer 6.288 vagas no Sisu 2023

Instituição estabeleceu a adesão ao sistema para promover o ingresso de estudantes em cursos de graduação na universidade nos períodos letivos 2023.1 e 2023.2.

Lá Vem o Enem

Podcast Lá Vem o Enem: 2022 celebra aniversário de obras literárias necessárias para o Brasil

Lançado nesta segunda (24), o conteúdo é disponibilizado no site da CBN João Pessoa e nas plataformas Spotify e Deezer.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter