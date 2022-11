Manifestantes bolsonaristas bloqueiam vias na Paraíba nesta terça-feira (1º)

Compartilhe















Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram protestos na Epitácio Pessoa, uma das principais avenidas de João Pessoa, e também na BR-230, em Campina Grande, contra o resultado das eleições. Os atos foram iniciados no fim da tarde desta terça-feira (1º).

Em João Pessoa, os manifestantes seguravam faixas pedindo “intervenção federal”, além de gritar para o quartel pedindo “intervenção militar”, o que é inconstitucional. Os participantes, mais uma vez, mantiveram o padrão realizado nos demais protestos, e portavam bandeiras do Brasil, além de usarem verde e amarelo. Após bloqueio total da via, às 20h foi liberada uma faixa em cada sentido, de acordo com informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP). Já em Campina Grande, os participantes interditaram parcialmente a BR-230, no km 148, na saída da cidade sentido João Pessoa. Na ocasião, os manifestantes não fizeram uso carro e protestaram fazendo uso de faixas e bandeiras. Após bloqueio parcial, trecho da rodovia foi liberado totalmente, às 19h30, não havendo mais iterdição no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar informou que o comandante Sérgio Fonseca se reuniu, no início da noite desta terça-feira (1º), com representantes do Ministério Público (MPPB), PRF e Corpo de Bombeiros, bem como com as forças táticas, Bope, Rotam, Choque, Geosac, Gate e Cavalaria, para alinhar quais ações serão realizadas para cumprir a determinação do governador da Paraíba, João Azêvedo, que autorizou que a PM atue na desobstrução de rodovias ocupadas com protestos contra o resultado das eleições. Conforme o MPPB, na reunião ficou decidido que a estrutura da PM dará suporte à PRF e à Semob de João Pessoa, Patos e Campina Grande, nos possíveis casos de manifestações. Também foi alinhado que quando houver elementos mínimos da ocorrência de crimes, as forças policiais conduzirão manifestantes às delegacias de polícia. Crimes praticados em grupos de WhatsApp também serão encaminhados aos órgãos para apuração. Bolsonaristas protestam na BR-230, em Campina Grande — Foto: Fábio Anísio / TV Paraíba Veja também Semana Nacional da Ciência e Tecnologia terá evento gratuito realizado no Espaço Cultural

Jornal da Paraíba

