Lamar Lima retorna ao Nacional de Patos para a temporada 2023

Lamar Lima é o técnico do Nacional de Patos para a temporada 2023. A diretoria do Canário do Sertão anunciou no início da noite desta segunda-feira o retorno do treinador que comandou o clube na boa campanha do Campeonato Paraibano 2022, que rendeu uma vaga para o time na Série D do ano que vem. O acerto atendo a um pedido da torcida que se manifestou nas redes sociais querendo o retorno do ídolo do clube.

Lamar assumiu o Nacional de Patos em fevereiro de 2022, após três técnicos serem anunciados durante a pré-temporada caótica e sequer chegarem a estrear. Depois do WO na rodada de abertura do estadual, contra o Campinense, o ex-meia chegou e tomou as rédeas da situação, que terminou com o clube na semifinal da competição e com uma vaga inédita na Série D do Campeonato Brasileiro.

Após o fim do Campeonato Paraibano Lamar foi anunciado no Guarany de Juazeiro, onde conseguiu o acesso para a 1ª divisão do Campeonato Cearense de 2023, além de conquistar o título da Segundona do estado vizinho.

O técnico é ídolo do Canário do Sertão de longa data, pois fez parte do time na campanha do único título paraibano que o Alviverde conquistou, em 2007. Após 15 anos, agora à beira do gramado, o ex-meia voltou a fazer história pelo clube.

O acerto do retorno de Lamar aconteceu em uma reunião entre o técnico e a diretoria do Canário na tarde desta segunda-feira. O Naça acatou o desejo do torcedor, que pediu pela volta do comandante da campanha de 2022, após consulta feita pelos dirigentes, através das redes sociais do clube.

