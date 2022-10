Usuários reclamam sobre suspensão de contas do Instagram

Compartilhe















Usuários do Instagram reclamaram que suas contas foram suspensas pela plataforma na manhã desta segunda-feira (31), sem mais explicações por parte da rede social de propriedade da Meta.

O JORNAL DA PARAÍBA entrou em contato com diferentes usuários para entender como aconteceram as suspensões das contas na plataforma.

A auxiliar administrativa Edilaine Bonner, que usa regularmente a rede social para o consumo regular de conteúdos, disse que quando entrou no aplicativo pela primeira vez no dia o problema surgiu após alguns minutos. “Quando abri a página das Replys, o Instagram foi pra uma página de bloqueio, dizendo que minha conta seria suspensa no dia 31 de outubro, que provavelmente havia violado as diretrizes do app”, disse.

Depois do susto, Edilaine conseguiu resolver o problema específico, mas não através de recomendações da plataforma, e sim por conta própria. “Resolvi fechar o Insta e reiniciar o celular, depois que o celular reiniciou eu tentei abrir o Instagram e ele voltou normalmente”. A auxiliar administrativa também disse que perdeu um número considerável de seguidores durante o tempo em que a conta ficou inutilizável.

Caso semelhante ao de Elizabeth Cristina, que contou à nossa reportagem que somente após várias tentativas de confirmação de e-mail através de envio de código pelo celular e ter que criar outra conta, conseguiu utilizar a rede social. “Depois de um tempo (tentando reativar a conta antiga), criei outra conta, e foi quando eu vi uma sugestão do Instagram e vi que minha conta foi reativada”, conta a gestora pública que ressaltou também erros sequenciais no envio dos códigos, que chegaram todos ao mesmo tempo no e-mail, o que acabou dando erro na confirmação da conta.

Já no caso de Rafaela , que utiliza o Instagram para divulgar os serviços do seu salão de beleza voltado pro mundo Afro, para atrair clientes e confirmar horários de atendimento, a suspensão da conta foi negativa para além somente do uso diário.

A trancista contou circunstâncias parecidas para a inviabilidade de usar a sua conta e disse que a situação atrapalhou os negócios. “O serviço ficou prejudicado sim. Inclusive, eu tava fechando alguns agendamento pra semana e ficou sem resposta pros clientes”, relatou.

Em todos os três casos, depois de algumas horas, as contas foram reativadas.

A Meta, empresa que é dona do Facebook, WhatsApp e também do Instagram, não explicou o porquê da suspensão em massa de usuários, no entanto, afirmou que sabe que pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas e está investigando as causas da situação.

Conta do Instagram suspensa

Instagram

Usuários reclamam do instagram

Jornal da Paraíba

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

Tecnologia

João Pessoa é escolhida como uma das cidades para Uber testar gravações de corrida com câmera do celular

Capital paraibana vai ser uma das cidades em que a nova funcionalidade vai chegar primeiro no Brasil.

Tecnologia

iPhones terão mesma entrada para carregadores que celulares Android, diz Apple

Informação foi dada pelo vice-presidente da Apple e vem de encontro com a definição de padronização pela União Europeia.

Tecnologia

Laboratório do IFPB de Campina Grande ganha selo de escola da Apple

É o primeiro projeto da Paraíba que ganha tal distinção.

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter