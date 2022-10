TRE-PB contabiliza 24 ocorrências eleitorais no 2º turno na Paraíba

Compartilhe















A Paraíba teve um total de 24 ocorrências eleitorais no 2º turno das eleições de 2022, neste domingo (30). De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), a maior parte das ocorrências, com 16 casos, foi de eleitores que tentaram entrar nas cabines de votação com celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou outros aparelhos que pudessem comprometer o sigilo do voto.

João Azevêdo (PSB) é reeleito governador da Paraíba

Além dos casos de eleitores com aparelhos eletrônicos na cabine, também foram registrados quatro casos de boca de urna e arregimentação de eleitores, dois casos de divulgação de propaganda, um de desobediência eleitoral e um de transporte ilegal de eleitores.

Os casos aconteceram nas cidades de Araruna, Dona Inês, Guarabira, ingá, Itaporanga, João Pessoa, Juazeirinho, Lastro, Manaíra, Marcação, Mari, Mogeiro, Monteiro, Patos, Remígio, Rio Tinto, Sapé, Sobrado e São José de Caiana. Nenhuma das ocorrências envolveram candidatos.

Veja também MPT da Paraíba já recebeu 81 denúncias de assédio eleitoral nas eleições 2022

Ainda conforme o TRE-PB, também aconteceram 690 ocorrências com urnas eletrônicas, envolvendo atolamento, travamento, demora na leitura, aparelhos que desligam sozinhos, problemas de mídia de votação, Boletim de Urna que não foram impressos, problemas no teclado e falhas do operador. No total, 77 urnas de 9.602 foram substituídas.

O balanço dos dados do 2º turno foi divulgado pelo TRE-PB por volta das 21h, pouco mais de uma hora depois que foi finalizada a contabilização dos votos em todas as sessões eleitorais da Paraíba, que aconteceu às 19h45. De acordo com o TRE-PB, a Paraíba foi o primeiro estado do Nordeste a finalizar a apuração dos votos e o quarto do Brasil.

