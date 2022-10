Housi promove parceria com a Arian Incorporações em Cabedelo

Compartilhe















Já imaginou morar em Cabedelo, de frente para o mar, em um dos bairros mais descolados da cidade e contar com todos serviços na palma da mão? Esse desejo já é disponível desde setembro deste ano, com a parceria da Housi, startup que oferece moradia sob demanda para moradores que desejam um aluguel flexível e 100% online e a Arian Incorporações.

O empreendimento fica no bairro Intermares, na Rua Oceano Atlântico e terá à disposição 210 unidades. O prédio conta com piscinas, salão de festas, espaço para churrasco, spa com jacuzzis, brinquedoteca, academia, lavanderia compartilhada, lounges, coworking e um rooftoop muito moderno, com vista deslumbrante para o mar.

Intermares é o bairro que proporciona mais qualidade de vida dentro da região metropolitana de João Pessoa. Além da tranquilidade, de ter os principais serviços disponibilizados e de fácil acesso, o local é rodeado pela natureza. A proximidade com o mar proporciona o ar mais puro da cidade com belas paisagens. Há duas formas de acessar o bairro e a praia de Intermares, sendo uma pela estrada federal BR-320 e a outra pela beira-mar, pelo bairro Bessa, no litoral norte da capital paraibana. O local também fornece uma série de serviços para o dia-a-dia, com vários supermercados, padarias, farmácias, clínicas médicas, cabelereiros, postos de gasolina, bancos, lojas diversas, colégios, creches, academias, entre outros.

De acordo com Alexandre Frankel, CEO da Housi, o novo empreendimento surge para atender uma demanda reprimida, ansiosa por novidades, facilidades e muita praticidade no dia-a-dia. “A Housi fecha mais essa parceria em um lugar paradisíaco. Estamos mudando o patamar e a visão dentro do mercado de aluguéis. Oferecemos mais qualidade e liberdade, sem as inconveniências do aluguel padrão, atendendo a demanda de uma fatia de público que acredita nas inovações e facilidades tecnológicas. Esse novo espaço vai ser um sucesso. O empreendimento que vamos ofertar em parceria com a Arian Incorporações vai suprir todas as expectativas”, aponta o CEO.

A gestão das unidades poderá ficar a cargo da Housi, ou se caso o cliente preferir, poderá ser feita por conta própria. A Housi Decor e a Housi Pay também estarão disponíveis caso o morador queira contratar. Para Gaspar Jr, responsável pela Arian Incorporações, a parceria com a Housi aponta para a modernidade e atende a uma série de necessidades dos clientes, que buscam rentabilidade e confiabilidade para entregar o seu imóvel.

“Em busca de entregar uma solução completa e reconhecida nacionalmente, encontramos a Housi, que se encaixou perfeitamente no conceito e no público alvo do empreendimento por se tratar de um projeto de flat e apartamentos compactos. Por intermédio da Housi, nosso cliente investidor terá uma rentabilidade acima da praticada no mercado, não vai precisar perder tempo com a gestão do seu imóvel e poderá acompanhar tudo de forma on-line. Para os moradores de longa ou curta temporada, entregaremos um prédio completo com vários serviços agregados para facilitar o dia a dia deles”, atesta Gaspar.

Sobre a Housi

A Housi é uma plataforma de serviços de moradia por assinatura planejada com o conceito on demand, que traz uma visão disruptiva ao mercado, integrando serviços, proporcionando experiências e vivência em comunidade. A empresa oferece locação de apartamentos de forma profissional e totalmente digital, simples, sem burocracia e tempo pré-determinado para a moradia. Com pagamento online, atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e um ecossistema de parceiros que oferecem serviços exclusivos aos seus clientes. Para os investidores imobiliários, a Housi é uma alternativa ao modelo tradicional de gestão de locação, pois oferece uma gestão patrimonial mais eficiente, proporcionando mais rentabilidade e tranquilidade. Para Incorporadores funciona como uma bandeira Residencial para acelerar as vendas dos empreendimentos.

Camila Esposte

Em observância à Legislação Eleitoral, o Jornal da Paraíba não publicará os comentários de nossos internautas. Nosso Jornal entende a necessidade de se garantir a isonomia eleitoral, de modo que voltará a exibir tal espaço após o período eleitoral.

Leia também

X-Ponential Law vai apresentar tendências para o futuro das profissões no setor jurídico

Evento acontece em novembro, no Teatro ‘A Pedra do Reino’, reunindo os maiores especialistas do país

Em clima de Copa, Tite e Luva de Pedreiro revelam suas Méquizices

Criada pela GALERIA.ag, nova campanha une o professor e o influenciador em um momento de descontração com McDonald’s

Mercado em Movimento

Experiência multissensorial: BA’RA SPA by Umi proporciona momentos de bem-estar e reconexão

Aberto aos hóspedes e ao público em geral, espaço convida a praticar o autocuidado e oferece um cardápio especial de massagens

–>

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter