Cidadania

Prefeitura oferece exame para detectar HPV na comunidade LGBTQIAP+

30/10/2022 | 11:00 | 46

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial firmou parceria com a Unidade de Saúde da Família do Cristo (USF) e está ofertando exames de HPV para a população LGBTQIAP+. Segundo o coordenador, Geraldo Filho, este é mais um serviço de cidadania disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa.

Segundo ele, para ter acesso ao exame é preciso fazer o agendamento junto à Coordenadoria, que fica localizada no Parque Solon de Lucena, n° 216, no Centro. “Para mais informações sobre este e outros serviços ofertados no local, basta entrar em contato pelo telefone 3222-8853”, reforçou.

A Coordenadoria também disponibiliza à população LGBTQIAP+, negra, indígena, cigana e quilombola o serviço de psicologia, de segunda a sexta-feira, em sua sede na Lagoa. Geraldo Filho disse que, a partir de uma parceria com a Faculdade Uninassau, a equipe, que é formada por uma psicóloga e cinco estagiárias, atende atualmente 29 pessoas.

“Através desse atendimento é possível levar cidadania para a população LGBT, negra, indígena, cigana e quilombola em relação a responsabilidade com a saúde mental destes grupos sociais, que é um dos grandes objetivos do nosso trabalho”, destacou o coordenador Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa.

A doença – O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) é um vírus que infecta pele ou mucosas (oral, genital ou anal), tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer, a depender do tipo de vírus. Trata-se de uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Outra forma de transmissão mais rara é a vertical (da mãe para o bebê durante o parto).

Serviço– A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial de João Pessoa fica localizada no Parque Solon de Lucena, n° 216, Centro, e trabalha na execução de políticas públicas voltadas a esses públicos. Telefone 3222-8853.

LGBTQIAP+ – É uma sigla que abrange pessoas que são Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pan/Poli e mais, que são os não-binários e drag queen.

Sobre o + – Demais orientações sexuais e identidades de gênero. O símbolo de soma no final da sigla é para deixar claro que a diversidade de gênero e sexualidade é fluida e pode mudar a qualquer momento, retirando o “ponto final” que as siglas anteriores tinham, mesmo que de forma implícita.