Não foi para "figuração": Veneziano entrou de cabeça na campanha de Pedro

Para quem pensou que o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital (MDB), iria apenas anunciar apoio no 2º turno, tirar foto ao lado de Pedro Cunha Lima (PSDB) e ficar só nisso, enganou-se.

O ex-candidato ao governo do MDB, que ficou na quarta colocação, com mais de 373 mil votos, entrou de cabeça na campanha de Pedro.

Assumiu a candidatura ao governo do tucano nas visitas em vários bairros de João Pessoa, em cidades do interior, inclusive, em bairros de Campina Grande onde tem uma boa aceitação.

Ao lado de Marinaldo Cardoso (presidente da Câmara Municipal de Campina Grande), percorremos, na tarde de ontem, as ruas do nosso querido bairro do Pedregal, em Campina Grande. Sempre grato pelo carinho! Agora é Lula Presidente e Pedro Governador”, disse Veneziano, por meio das suas redes sócias.

Na capital, nesta véspera da eleição, estava de vermelho ao lado de Pedro Cunha Lima (PSDB), com adesivo de Lula no peito.

Veja também Pesquisa para governo na Paraíba: João tem 53% dos votos válidos; Pedro 47%, diz Ipec

Do outro lado de Pedro e atrás estavam os bolsonaristas Cabo Giberto (PL) e Walber Virgolino (PL), respectivamente. Além de Efraim, senador eleito do União Brasil.

Uma cena que não é simples de se formar, numa eleição tão polarizada e com grau de tolerância política pequeno.

Em resumo, o emedebista deixou de lado as diferenças, o passado de conflitos políticos e resolveu se entregar, integralmente, na corrida eleitoral de oposição encabeçada pelo deputado federal tucano.

Vale ressaltar que Pedro, em entrevistas, já reconheceu o empenho do senador. São os movimentos surpreendentes da política.

